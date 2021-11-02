薯餅堡、泡菜堡 ！Vegan Amore 蔬慕全新「主廚漢堡系列」開賣，期間限定8折開吃

西式餐酒館「vegan amore蔬慕」以結合蔬食概念發展多元創意料理深受消費者喜愛，全新「主廚漢堡系列」將來自世界各國的經典料理以漢堡重新演譯，搭配集團「善菓屋」麵包師傅特別研發的布里歐，讓創意漢堡更添好口感。

全新「主廚漢堡系列」祭出五款風味漢堡，濃厚台灣味的「黑胡椒蘑菇醬牛排堡」擷取台灣夜市牛排的經典雙醬，將帶有馥郁蕈香的蘑菇醬配上帶勁黑胡椒粒，最後加入酸甜微辣的「梅林醬」提味，一咬下口最道地的台灣味在嘴裡完美復刻。 「紅胡椒塔塔薯餅堡」則以英國隨處可見的街邊小吃「炸魚薯條」作為靈感發想，將炸到香氣四溢的雙層薯餅，搭配主廚特製的酸甜醬料提味，吃得到從香酥脆口到滑順濃郁的多層次風味。

紅胡椒塔塔薯餅堡、炙燒鳳梨蜜汁堡、美式肉醬雞排堡（左至右）。 圖／vegan amore蔬慕提供

這陣子無法出國，許多哈韓族只能透過韓國美食解解饞。這次升級推出的「韓式泡菜堡」， 放入滿滿的韓式泡菜與道地的韓式海苔，搭配零脂肪的植物雞排與新鮮蔬菜，口感清爽無負擔，讓人忍不住一口接一口。

「炙燒鳳梨蜜汁堡」以度假勝地夏威夷做為菜色靈感，將酸甜多汁的鳳梨片炙燒至表面焦糖化後，淋上獨家蜜汁醬、豆乳美乃滋，再撒上天然鳳梨果乾，適合喜歡酸甜口味的吃貨享用。「美式肉醬雞排堡」則是淋上使用墨西哥辣椒、朝天椒慢火熬製而成的美式肉醬，搭配紫洋蔥絲的辛口滋味，每一口都能感受到美式風味的熱情擁抱。

配合新品上市，即日起至 11/30（日），「主廚漢堡系列」內用、外帶皆享8折優惠，以原價350元至380元的餐點換算，期間限定優惠價平均只要280元起就能品嘗蔬慕全新漢堡系列，漢堡控千萬別錯過。