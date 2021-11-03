美味過好冬！ 全聯「秋食海鮮季」水產食材任兩件折10元

【旅奇傳媒/編輯部報導】時序入秋，迎來好魚豐收的時節，漁業署表示，秋冬正是魚蝦肥美、水產豐收的好時節，進入早晚溫差大的季節，鼓勵民眾多食用國產水產品，採用食補的方式為秋冬健康暖身打底，尤其水產品脂肪含量低，又富含優質蛋白質、DHA、EPA、維生素、鈣、磷、鉀等關鍵營養素，是每日飲食不可或缺的優質食材之一。

▲去刺去骨分切包裝好的冷凍魚產品，便利烹調。 圖：漁業署／提供

隨著健康意識抬頭，健身與增肌訓練成為運動風潮主流，蛋白質中所含的支鏈胺基酸是現今增肌健身所需要，因為人體無法自行合成，所以可透過豆魚蛋肉類來攝取獲得，而水產品中的石斑魚、午仔魚、虱目魚、鰻魚、鱸魚等魚種，即富含支鏈胺基酸；其他如維生素B群、礦物質等營養成分，也是維持與執行身體各種生理機能不可或缺的。

▲選購國產水產品系列商品，讓家人享受美味與健康。 圖：漁業署／提供

本次「秋食海鮮季」活動特別邀請金牌主廚─黃景龍（龍師傅），選用去刺去骨分切包裝好的冷凍真空「金目鱸魚排」，以及濕式熟成技術的「熟成無刺虱目魚肚」、「臺灣鯛背肉」等貼體包產品，設計出三道美味料理食譜。

包括：金目鱸魚排搭配文蛤，加入時下流行的剝皮辣椒，煮成既暖心又暖胃的「剝皮辣椒雙鮮鱸魚盅」；家常用魚搭著溫補藥膳食材，就能煮出好滋味的「藥膳滋補虱目魚湯」；以及搭配湯底加上當令時蔬，就能全家同享的團圓鍋物「一品鯛魚海皇鍋」等多樣料理。

使用在地養殖、當令新鮮美味的水產食材，只要簡單調味即可補充優質蛋白質，增添健康防護力，搭配當令時蔬及溫補中藥材一同烹調，更能達到食補養生與美味享受相輔相成的效果。

為協助穩定國內水產品產銷調節，在進入秋冬鍋物盛行的時期，希望帶動全民多多食用美味國產水產品，與全聯福利中心共同推廣「秋食海鮮季」檔期優惠，活動為期一個月（即日起至12月2日止），消費者至全臺全聯福利中心門市選購國產水產品系列商品─鯛魚背肉、鯛魚火鍋片、金目鱸魚排、義式鱸魚排、龍虎斑輪切、熟成無刺虱目魚肚、生態養殖無刺虱目魚肚及醬燒無刺虱目魚肚等，任兩件即可享有現金折抵10元的好康優惠。

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