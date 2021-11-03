快訊

台裔吳弭勝選改寫歷史 波士頓200年來首位女市長

MLB／勇士3轟完封太空人 暌違26年世界大賽奪冠

美味過好冬！ 全聯「秋食海鮮季」水產食材任兩件折10元

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
秋冬正是魚蝦肥美，水產豐收的好時節。 　圖：shutterstock／來源
秋冬正是魚蝦肥美，水產豐收的好時節。 　圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】時序入秋，迎來好魚豐收的時節，漁業署表示，秋冬正是魚蝦肥美、水產豐收的好時節，進入早晚溫差大的季節，鼓勵民眾多食用國產水產品，採用食補的方式為秋冬健康暖身打底，尤其水產品脂肪含量低，又富含優質蛋白質、DHA、EPA、維生素、鈣、磷、鉀等關鍵營養素，是每日飲食不可或缺的優質食材之一。

▲去刺去骨分切包裝好的冷凍魚產品，便利烹調。　圖：漁業署／提供
▲去刺去骨分切包裝好的冷凍魚產品，便利烹調。　圖：漁業署／提供

隨著健康意識抬頭，健身與增肌訓練成為運動風潮主流，蛋白質中所含的支鏈胺基酸是現今增肌健身所需要，因為人體無法自行合成，所以可透過豆魚蛋肉類來攝取獲得，而水產品中的石斑魚、午仔魚、虱目魚、鰻魚、鱸魚等魚種，即富含支鏈胺基酸；其他如維生素B群、礦物質等營養成分，也是維持與執行身體各種生理機能不可或缺的。

▲選購國產水產品系列商品，讓家人享受美味與健康。　圖：漁業署／提供
▲選購國產水產品系列商品，讓家人享受美味與健康。　圖：漁業署／提供

本次「秋食海鮮季」活動特別邀請金牌主廚─黃景龍（龍師傅），選用去刺去骨分切包裝好的冷凍真空「金目鱸魚排」，以及濕式熟成技術的「熟成無刺虱目魚肚」、「臺灣鯛背肉」等貼體包產品，設計出三道美味料理食譜。

包括：金目鱸魚排搭配文蛤，加入時下流行的剝皮辣椒，煮成既暖心又暖胃的「剝皮辣椒雙鮮鱸魚盅」；家常用魚搭著溫補藥膳食材，就能煮出好滋味的「藥膳滋補虱目魚湯」；以及搭配湯底加上當令時蔬，就能全家同享的團圓鍋物「一品鯛魚海皇鍋」等多樣料理。

使用在地養殖、當令新鮮美味的水產食材，只要簡單調味即可補充優質蛋白質，增添健康防護力，搭配當令時蔬及溫補中藥材一同烹調，更能達到食補養生與美味享受相輔相成的效果。

為協助穩定國內水產品產銷調節，在進入秋冬鍋物盛行的時期，希望帶動全民多多食用美味國產水產品，與全聯福利中心共同推廣「秋食海鮮季」檔期優惠，活動為期一個月（即日起至12月2日止），消費者至全臺全聯福利中心門市選購國產水產品系列商品─鯛魚背肉、鯛魚火鍋片、金目鱸魚排、義式鱸魚排、龍虎斑輪切、熟成無刺虱目魚肚、生態養殖無刺虱目魚肚及醬燒無刺虱目魚肚等，任兩件即可享有現金折抵10元的好康優惠。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

虱目魚 海鮮 火鍋

延伸閱讀

才剛放寬防疫限制！ 越南南部海鮮公司爆「數百人確診」

晶華酒店推出吃到飽超殺優惠！「爆量海鮮、日式壽喜燒」等線上旅展最低六折起

只輸給芋頭！最討厭的火鍋料第二名是它 網：整鍋毀掉

食譜／完美比例海鮮茶碗蒸 宴客家常兩相宜

相關新聞

烤肉吃到飽只要329元！台北「大戈壁蒙古烤肉」換菜色重新出發，玩椪糖成功再送珍奶

作為台北唯二的蒙古烤肉餐廳「大戈壁蒙古烤肉」自疫情趨緩後的十月重新開張，也吸引不少燒烤饕客前往享受美食，現在最低吃到飽只要329元，另因應「椪糖熱」，推出只要每人加50元跳戰成功者，即可贈送珍奶一杯！

僅限1天！「燒肉Like」牛五花11元、燒肉套餐111元

來自日本、主打一個人也能吃的燒肉店「燒肉Like」，將於11月11日推出回饋活動，當日任選100g以上套餐，即可以11元...

薯餅堡、泡菜堡 ！Vegan Amore 蔬慕全新「主廚漢堡系列」開賣，期間限定8折開吃

西式餐酒館「vegan amore蔬慕」以結合蔬食概念發展多元創意料理深受消費者喜愛，全新「主廚漢堡系列」將來自世界各國的經典料理以漢堡重新演譯，搭配集團「善菓屋」麵包師傅特別研發的布里歐，讓創意漢堡更添好口感。

買牛排丼送燒肉丼！「大河屋」首進宜蘭　滿額送500

米塔集團旗下的「大河屋」，近期於宜蘭新月廣場開設在台地31間門市，同時也是東台灣首間門市。為慶祝新店開幕，凡消費滿500...

呼叫1991年次壽星！TGI FRIDAYS「免費送聖代」慶來台30週年，再推6款炸雞翅

美式餐飲龍頭品牌TGI FRIDAYS邁入來台第30週年，即日起至12月6日推出一系列週年慶活動。號召今年同為30歲的1...

2022年初開幕！台南三井OUTLET進駐餐飲名單曝光

三井不動產集團在南台灣首座MITSUI OUTLET PARK台南，工程進入最後階段，第一階段規劃約180店，預計202...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。