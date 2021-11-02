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藏壽司「一律9折」連吃14天！3家分店優惠必筆記　另有爭鮮買一送一

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／藏壽司提供、爭鮮官網、編輯攝影
圖／藏壽司提供、爭鮮官網、編輯攝影

壽司控出擊！連鎖壽司品牌「藏壽司」集結3家門市低調推出回饋祭，11/8起至11/21凡至指定分店用餐，按讚臉書粉絲團或追蹤官方IG，即享全單9折好康；而另一平價壽司「爭鮮」亦有2家門市推一系列活動，買一送一吃到11/28，小資饕客快跟上。

藏壽司：11/8起至11/21

藏壽司x三麗鷗家族扭蛋即日起登場。圖／藏壽司提供
藏壽司x三麗鷗家族扭蛋即日起登場。圖／藏壽司提供

藏壽司招牌亮點扭蛋最新聯手三麗鷗家族，超萌角色造型扭蛋即日起登場，並搭配集點活動兌換限定HELLO KITTY絨毛抱枕、手提袋、絨毛杯套等。而品牌也於11/8至11/21特別祭出「全面9折」優惠，活動期間至北部「中山南西店」、「中和橋和店」、「板橋中山遠百店」任一店舖用餐，結帳時出示藏壽司官方粉絲團按讚或IG追蹤畫面，抑或者出示收到的DM宣傳單，免等新門市開幕就可打9折。

爭鮮：即日起至11/28

爭鮮迴轉壽司日前聯名牛角燒肉新推三款正宗燒烤風壽司，而品牌的台中清水店、高雄夢時代店分別因應開幕、改裝推內用慶祝活動。即日起至11/7凡到兩家分店點購干貝壽司享買一送一，11/8至11/14則有鮮蝦買二送一。

而夢時代11/15至11/21若選擇味增湯，可免費升級成花蛤味噌湯，最後一波11/22截至11/28再享干貝買一送一；台中清水店11/15至11/28則是由蝦味魚卵與牛五花買二送一隔週接力上陣。

爭鮮2家門市祭內用限定優惠。圖／爭鮮官網
爭鮮2家門市祭內用限定優惠。圖／爭鮮官網

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