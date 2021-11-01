11月「買一送一優惠」整理！星巴克&拉麵買一送一、拿坡里買8送8，還有0元門票

11月首日迎來憂鬱星期一，今天跟大家分享人氣餐飲品牌買一送一優惠，從星巴克、奎克咖啡新品乃至拉麵或速食等，一律都有買一送一級別的好康，限定時間快跟上！

星巴克foodmo買一送一：截至11/2

圖／星巴克官網

隨著萬聖節Party全品項第二杯半價活動結束，星巴克外送平台也有專屬「買一送一」。即日起至11/2，於foodomo購買兩杯特大杯冰熱、風味一致的「燕麥奶那堤或福吉茶那堤」，即可一杯價喝兩杯。活動不適用於門市現場點購，各行銷活動無法合併使用。

奎克咖啡x瓜瓜園新品買一送一：截至11/11

圖／奎克咖啡提供

奎克咖啡11月聯手瓜瓜園打造「甜甜薯與你」系列新品，以整顆「冰烤番薯」結合「巧克力酥片」推出冷熱皆宜的「烤番薯烏克力力」冰沙，即日起至11/11為止還有天天買一送一，現省160元嘗鮮獨特的冰烤番薯吃法。品牌也同步新推「蜂蜜甜心薯法式吐司」，以瓜瓜園冰烤番薯加上香草冰淇淋、蜂蜜、番薯慕斯等，豐富口感好吃又好拍。

買TEA TOP送景點門票：截至11/11

圖／TEA TOP提供

手搖品牌「TEA TOP第一味」即日起至11/11推出限定活動，凡到店購買任兩杯「108茶王」系列，即可限量免費獲得一張南投景點「茶二指故事館」門票，憑券即可0元暢遊愜意茶園，還能搶拍大型珍珠奶茶。此外，活動期間若到店購買任一飲品，且身分證字號或出生年月日對中「1」、「0」、「8」，不限順序即可用11元入手原價55元的「108柚香」。

一風堂拉麵買一送一：11/1限定

左圖／一風堂提供；右圖／一風堂官網

一風堂為歡慶插旗台北101，特別於11/1開幕當天祭出全台門市「拉麵買一送一」，凡到店點購任一口味拉麵，即贈「經典拉麵兌換券」乙張，下次憑券不限金額即可在一風堂店鋪，免費享用一碗「白丸元味拉麵」，或於EXPRESS店鋪兌換「博多豚骨拉麵」，截至11/30都適用。

德州鮮切牛排買一送一：截至11/8

圖／開展餐飲集團提供

來自美國的德州鮮切牛排Texas Roadhouse週年慶優惠持續進行中，11/8前只要有效證件號碼含1、0、2、5四碼，到店內用消費一份900元以上牛排，即可免費開吃價值690元的「半排冠軍豬肋排」。此外，活動期間同桌含10月份壽星，還可享「全品項飲品買一送一」。

拿坡里炸雞買八送八：截至11/20

圖／拿坡里炸雞店官網

拿坡里炸雞店8入「義式雞腿桶」祭出快閃優惠，即日起至11/20只要購買辣味義式雞腿桶，就送8支辣味義式二節翅，等於買8送8，原價592元外帶還享419元特價，現省173元。

更多速食買一送一優惠：https://udn.com/news/story/7193/5838218

點指定組合 酥炸大魷魚免費送：截至11/28

圖／魷魚大叔提供

頂呱呱旗下韓式品牌「魷魚大叔」推出限定好康，截至11/28若到店點購招牌火焰辣炒年糕、海鮮煎餅加海鮮部隊鍋或韓式炒魷魚二選一，即贈價值220元的巨無霸酥炸大魷魚「花都開好了」乙隻，浮誇視覺欠打卡，內用外帶均適用。

｜加碼飲料優惠｜

鶴茶樓加一元多一杯：11/1限定

圖／鶴茶樓提供

鶴茶樓11/1推出新品「葡萄甘露」，每杯至少放入22顆巨峰葡萄，完整果肉多汁療癒，當天還加碼「加一元多一杯」，凡購買「葡萄甘露」，即可用1元買到中杯純茶系列如「鶴頂紅茶」、「桂香烏龍茶」，每人限購兩組。

SIPSHIP第二杯半價、第三杯10元：截至11/14

圖／SIPSHIP提供

手搖新品牌SIPSHIP以乳清蛋白為基底，新推健身人也無負擔的「紫米椰奶乳清飲」、「抹茶芝麻乳清飲」，即日起於大安店獨家販售。而截至11/14的每週五、六、日若出示任一健身房會員卡、電子憑證，即享乳清新品第二杯半價、第三杯10元優惠，揪健身同伴一起喝更划算又過癮。

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