4人同行2人免費！全台最便宜A5和牛燒肉「鉄火燒肉」祭限時優惠
想吃要趁現在！號稱全台最便宜A5和牛燒肉餐廳「鉄火燒肉」快閃祭出超值好康，即日起截至10/28凡至微風信義店用餐，即享4人同行2人免費，燒肉套餐任選、不限同款，限時免單優惠必收。
鉄火燒肉主打一個人也能吃的和牛燒肉，198元起即可爽嗑個人套餐，單點每片日本A5和牛38元起，可謂和牛最低價吃法。此次微風信義店獨家推出「4人同行2人免費」內用優惠，菜單上9款燒肉套餐統統適用，4人可任意搭配，惟以低價位贈送，等於買4送2。
除了有肉控最愛的頂級肉品組合，餐點每份附贈特製麻油雞蛋、漬物、4款特調沾醬、越光白米飯及胡麻高麗菜沙拉，讓大家吃得更豐盛。活動截至10/28，優惠無法併用，結帳主動出示Line會員，不開放寄餐、每日售完為止。
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