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一風堂「拉麵買1送1」全台適用！歡慶插旗台北101連2周優惠，定食現省169元

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
左圖／一風堂提供；右圖／一風堂官網
左圖／一風堂提供；右圖／一風堂官網

拉麵控出動！日本人氣連鎖拉麵品牌「一風堂」於2012年首度登台，至今已在北、中、南共設有超過10家店鋪，如今正式進駐台北101地下1樓美食街，11/1開幕當天更祭出全台門市「拉麵買一送一」快閃活動，另有台北101店獨家好康，小資族即日起一路吃到11/14都沒問題。

白丸元味拉麵示意圖。圖／一風堂提供
白丸元味拉麵示意圖。圖／一風堂提供

進軍台灣的拉麵始祖「一風堂」源自日本九州福岡博多市，主打豚骨拉麵，香醇「白丸元味」或濃郁湯底款「赤丸新味」都為招牌必點，近年轉由日本總公司直營，並開設一風堂EXPRESS櫃位新型態店。

品牌此次進駐台北101美食街，以拉麵、丼飯、煎餃等推出8款限定版定食，截至10/31試營運期間凡點購拉麵，即可免費喝紅茶乙杯。11/1開幕當日則有全台門市同享「拉麵買一送一」好康，到店點購任一口味拉麵，即贈「經典拉麵兌換券」乙張，下次憑券不限金額即可在一風堂店鋪，免費享用一碗「白丸元味拉麵」，或於EXPRESS店鋪兌換「博多豚骨拉麵」，截至11/30都適用。

台灣一風堂台北101店於11/1正式開幕。圖／一風堂官網
台灣一風堂台北101店於11/1正式開幕。圖／一風堂官網

除了最受關注的買一送一，台北101店活動將接力開跑。11/2有「白丸元味搭唐揚炸雞」定食原價270元，下殺至應景的101元，現省169元，11/3至11/7則有點購任一款定食，即贈「唐揚炸雞兌換券」。而11/8至11/14若給予Google商家4星以上評論，則能獲得一風堂自家製「煎餃兌換券」，從炸物到小菜統統都能免費換。

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拉麵 台北101

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