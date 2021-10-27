好市多「GODIVA即溶可可禮盒」開賣！1包免50元再送經典馬克杯

天冷就是需要一杯熱可可呀！近日知名賣場「好市多COSTCO」推出「GODIVA即溶可可粉禮盒組」受到不少網友一致好評，1組禮盒裡還附贈經典白底金字的馬克杯，送禮自用兩相宜，可以買來收藏囉。

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知名賣場「好市多COSTCO」 一直是台灣人喜愛的賣場之一，自插旗台灣23年以來，每年業績都是正成長，在全台擁有13家分店的好市多，更是擁有全球獲利第一的「店王」美名，各式商品多元又多量且高CP值的特色，吸引許多顧客買單。

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而近期在好市多推出的「GODIVA即溶可可粉禮盒組」吸引不少網友的討論，一款要價999元，盒內共有20包經典可可粉，每盒還有附贈一個金字LOGO馬克杯，一包可可粉可選擇加入250ML的熱牛奶，喝起來更加濃郁順口喔。數量有限，下次去好市多不妨可以帶一盒回家「暖心」喔！

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