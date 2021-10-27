好市多「GODIVA即溶可可禮盒」開賣！1包免50元再送經典馬克杯
天冷就是需要一杯熱可可呀！近日知名賣場「好市多COSTCO」推出「GODIVA即溶可可粉禮盒組」受到不少網友一致好評，1組禮盒裡還附贈經典白底金字的馬克杯，送禮自用兩相宜，可以買來收藏囉。
知名賣場「好市多COSTCO」 一直是台灣人喜愛的賣場之一，自插旗台灣23年以來，每年業績都是正成長，在全台擁有13家分店的好市多，更是擁有全球獲利第一的「店王」美名，各式商品多元又多量且高CP值的特色，吸引許多顧客買單。
而近期在好市多推出的「GODIVA即溶可可粉禮盒組」吸引不少網友的討論，一款要價999元，盒內共有20包經典可可粉，每盒還有附贈一個金字LOGO馬克杯，一包可可粉可選擇加入250ML的熱牛奶，喝起來更加濃郁順口喔。數量有限，下次去好市多不妨可以帶一盒回家「暖心」喔！
延伸閱讀：
．必勝客「買1送3」快衝！爽吃2個大披薩、BBQ，達美樂大披薩快閃現省150
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言