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必勝客「買1送3」快衝！爽吃2個大披薩、BBQ，達美樂大披薩快閃現省150
知名披薩品牌「必勝客」屢屢推出優惠已經常見不鮮了，不過此次「買1送3」根本超狂，即日起至11月15日，限定5家店享外帶訂餐買1個大披薩，直接再送1個大比薩、醬烤BBQ與大瓶可樂一瓶，快手刀訂起來！
此次必勝客的「限時限店優惠」專案主打永和保福店、板橋長江店、中壢新中北店、桃園永安店、斗六文化店等五家店享有「買1送3」優惠，只要外帶購買一個大披薩，直接再送一個大披薩以外，還有免費的厚燒醬烤BBQ(4排)與超大1.25L的可樂1瓶，優惠時間為即日起至11月15日，值得一提的是，五倍券也可以折抵使用。
最後，「達美樂」則推出了快閃優惠，只有10月26日一天優惠現省150元，3款巧達大披薩都只要229元。不僅如此，達美樂也與中國信託LINE官方帳號合作推出獨享超值分享餐，只要即日起至12月23日，頻官方臉書粉絲團的貼文連結領取優惠券，就可以外帶滋心披薩分享餐只要499元，包含9吋「滋心披薩1個」與9吋「手拍披薩１個」、烤雞翅4塊(2腿2翅)與1.25L可樂1瓶，直接省440元。天冷了很適合外帶回家吃起來，快把握優惠囉。
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