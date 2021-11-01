湯頭、麵條、配料都講究！ 台北市「人氣拉麵店」特搜TOP8 讓你吃得暖心又暖胃

台灣拉麵文化日漸興盛，拉麵店如雨後春筍般林立，大家最喜歡的拉麵店是哪間呢？

拉麵不論湯頭、麵條、叉燒配料，每項元素都需要相互搭配，食材也都非常講究，因此要做出一碗色香味俱全的拉麵並不是簡單的一件事！就讓小編帶大家走訪台北市各區的名氣拉麵店吧！

｜拉麵公子｜中山區

拉麵公子位於南京復興捷運站附近，是一家排隊名店，看到大排長龍的人潮，就知道這家有多非吃不可了！

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薩索雞白湯拉麵

湯頭濃醇又香甜，鹹淡適中，雞湯配合著美味的叉燒、麵條、洋蔥的香氣，結合為一體，令人食指大動，叉燒雞肉、豬肉都會各給一塊，口感十分鮮嫩。

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｜店家資訊｜

地址：台北市中山區八德路二段279號

營業時間：週一～週日 11:30-13:00 / 17:30-20:30

｜柑橘 Shinn – Soba｜大安區

雞白湯柑橘蛤蜊

當濃郁的雞白湯遇上清爽的柑橘片和鮮甜的蛤蜊，會是什麼特別神奇的滋味呢？想知道就快來柑橘一嚐究竟！清爽鮮味的湯頭搭配新鮮的食材，光看到照片，小編就已經口水流滿地了，記得一定要提前來排隊，不然有可能連吃都吃不到……

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｜店家資訊｜

地址：台北市大安區仁愛路四段228-6號

電話：02-27556705

營業時間：週一～週日 11:30-13:00 / 17:00-20:30

｜山嵐拉麵-公館店｜中正區

豚骨白湯拉麵

來自北海道札幌的拉麵名店，在台北也開了三家分店。

本身就很濃郁的白湯，又加上入口即化的豬背脂，超級濃厚，搭配洋蔥末，讓口感增添了清爽香甜，同時鹹度又不會過重，口味適中，可別因為他是連鎖店就小看它喔！

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｜店家資訊｜

地址：台北市中正區羅斯福路四段136巷1弄13號

電話：02-23690122

營業時間：週一～週日 11:30-14:00 / 17:00-20:30

｜隱家-士林店｜士林區

相信愛吃拉麵的你，一定有聽過也是拉麵名店的-隱家，人氣高到已經拓展三家分店了，而且不管在哪間分店都要排隊才吃得到喔！

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豚骨醬油拉麵

湯頭濃郁但又不會過於稠、膩，口味適中不死鹹，適合不愛重口味的你，叉燒用噴槍燒烤過後，焦香混合肉香撲鼻而來，肉吃起來軟嫩又不失口感，吃完真會有滿滿的幸福感！

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黃金雞湯拉麵

比起豚骨口味更加清爽的雞湯拉麵也是人氣選項，可以選擇要加豚叉燒或是雞叉燒。

雞湯很清，但嚐起來又濃又香，搭配洋蔥碎末和一大把蔥段一起入口，實在堪稱完美，也可以加一點胡椒調味，也別有一番風味喔！

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｜店家資訊｜

地址：台北市士林區中山北路五段505巷1號

電話：02-28881026

營業時間：週一～週日 11:30-14:00 / 16:30-22:00

｜麵屋昕家｜內湖區

位於內湖的“泡系拉麵店”，綿密的泡沫除了讓湯頭喝起來更加順口綿密外，泡沫吸附在麵條上同時入口時，尾韻還會有奶油的香氣，同時搭配雞叉燒和豬叉燒，真的太美味啦！不過這家店的位子不多，也是需要提前抵達排隊才不會等太久喔。

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｜店家資訊｜

地址：台北市內湖區東湖路24號

電話：0918953118

營業時間：週一～週日 11:30-13:30 / 17:30-20:30

｜崇灯拉麵｜大安區

陸鳴濃湯拉麵

以濃郁的雞白湯為底，濃稠的金黃色雞湯帶著些許的膠質感，配料部分有舒肥過後粉嫩的雞胸及雞腿、鮮蔬及煮的恰到好處的的溏心蛋，偏硬的麵條沾附了滿滿的湯汁，讓人忍不住一口接著一口！另外店裡的牛舌及牛肉可麗餅也絕對不能錯過！

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｜店家資訊｜

地址：台北市大安區基隆路二段263號

營業時間：週一～週日17:00-21:00/週四公休

｜長生塩人｜北投區

台北市竟然有這麼平價的拉麵！長生塩人就位在北投捷運站附近，清湯湯底卻不落於乏味，配料有兩種肉，分別是炙烤過後微焦的豬叉燒及舒肥雞，搭配上脆口的娃娃菜，麵體上偏硬，能吃得到麵心的口感，整體來說是一碗能把湯喝光光的清爽系拉麵！

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｜店家資訊｜

地址：台北市北投區育仁路8巷3號

電話：0987299379

營業時間：週一～週日17:00-1:00

｜鳥人拉麵｜中山區

鳥人蝦味拉麵

帶有雞油的鹽味湯底，喝起來順口不膩，特別值得一提的是，鳥人拉麵的麵體及湯頭搭配得宜，不會像是各唱各的主題曲，也因為這樣，每一碗拉麵都是由店家搭配好的，無法再另外選擇濃淡及麵條的軟硬度。除此之外，鳥人拉麵一週有五天營業至凌晨，就算加班加到再晚也能享受一碗熱呼呼的美味，夜貓族不要錯過啦～

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｜店家資訊｜

地址：台北市中山區中山北路一段105巷7號

電話：02-25684780

營業時間：週二～週六11:30-04:00/週日、週一11:30-22:30

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