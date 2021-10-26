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新北人24小時都能吃！平價日式「松屋」插旗新莊

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／台灣松屋臉書專頁
圖／台灣松屋臉書專頁

新北人嗨了！來自日本的超人氣平價品牌「松屋」日前低調於人力銀行招募「新莊店」員工，雖尚未公佈實際地點，但進駐新莊區仍為在地小資族新增一處24小時都能用餐的選項。

圖／台灣松屋臉書專頁
圖／台灣松屋臉書專頁

主打全天不打烊的「松屋」於2018年在新光三越南西三館美食街開設台灣首店，但因租約到期已於8/31結束營運，目前在台北有西門町店、芝山店、行天宮店共三家門市持續營業。然而近期在人力銀行已可發現品牌展店新消息，新店預計插旗新莊區，代表未來民眾想念鎮店牛丼、道地日本定食時，隨時都能衝一波。

值得一提的是，台灣松屋小編也在官方臉書分享十月新品「特製唐揚炸雞定食」6種吃法，首波可單吃品嚐原味，再加點檸檬汁，然後沾甘醇中濃醬，第四塊可選擇開胃韓式醬，接著再用酸甜和風塔塔醬中和滋味，最後再用七味粉收尾，雞塊控先筆記。

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日式料理 新莊美食

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