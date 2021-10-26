台北旅展「五大飯店餐券」下殺破1000元！台北喜來登十二廚Buffet、晶華栢麗廳統統有

隨著台灣本土疫情趨緩，許多人旅遊餐飲最期待的年度大事非即將於11月5日至11月8日的「台北國際旅展」莫屬了，包含知名五星飯店像是台北喜來登十二廚Buffet下殺破千、晶華酒店栢麗廳還享62折優惠等。這回UDN小編整理5大旅展必搶的飯店套餐餐券與Buffet優惠，快一起來瞧瞧！

台北喜來登大飯店十二廚

這回台北喜來登大飯店旗下最知名的經典Buffet品牌「十二廚」，因應旅展共推出4種券，包含平日自助餐券 4張，下殺至5,400元（原價6,556元，相當於約82折）共販售2,000組；或假日自助餐券 4張，下殺至6,200元（原價7,436元，相當於約83折，限量2,000組，上述方案皆在快閃櫃與現場旅展限定購買）；其他線上旅展限定商品，採用平日與假日雙人券，最低一人只要1350元起就可以爽吃超豪華Buffet，像是安格斯黑牛、清蒸龍蝦等。

圖／Regent Taipei Le Méridien Taipei 台北寒舍艾美酒店臉書粉專

圖／Regent Taipei Le Méridien Taipei 台北寒舍艾美酒店臉書粉專

台北晶華酒店栢麗廳

台北晶華酒店旗下「栢麗廳」吃到飽則因應旅展推出最高62折應戰，像是栢麗廳平日早餐雙人優惠折扣券只要1,199元（原價1,936元，相當於62折），若是購買栢麗廳平日下午茶雙人優惠折扣券10張，還加贈平日下午茶單人招待券1張；不僅如此還有4人與雙人優惠券，都有優惠66折到67折不等。

圖／Regent Taipei 晶華酒店臉書粉專

圖／Regent Taipei 晶華酒店臉書粉專

圖／Regent Taipei 晶華酒店臉書粉專

台北寒舍艾麗酒店LA FARFALLA義式餐廳

擁有都市花園美名的「寒舍艾麗酒店」，則推出旗下「LA FARFALLA」義式餐廳雙人餐券54折優惠，只要3,999元，雙人可以爽吃四款牛排，包含菲力、無骨牛小排、老饕與肋眼心，不僅如此還可爽吃前菜、湯品與手工麵包等。

圖／寒舍艾麗酒店官網

圖／寒舍艾麗酒店官網

礁溪寒沐酒店MU TABLE

近日超夯的礁溪寒沐酒店MU TABLE為旅展特別推出「Buffet平日單人午餐券」，號稱挑戰史上最低價的700元一張，假日券則為每人900元，只限於快閃櫃跟現場旅展才有喔，更狂的是買10再送1喔。除此之外，MU TABLE還推出下午茶加寒沐會館699元，一樣享有買10送1優惠。

圖／礁溪寒沐酒店 MU JIAO XI HOTEL臉書粉專

圖／礁溪寒沐酒店 MU JIAO XI HOTEL臉書粉專

香格里拉台北遠東飯店6F遠東Café自助餐廳

香格里拉台北遠東飯店旗下擁有12大主題美食區的「遠東Café自助餐廳」，則推出了平日午晚餐、下午茶券與假日午晚餐、下午茶券。像是假日午晚餐單人券優惠價只要1,330元（原價最高1,848元，約72折)，十套還享有68折約16,280元；除此之外像是假日的下午茶券，單人更只要優惠價860元(原價最高1,188元，約72折)，十套也只要約68折11,880元）

圖／香格里拉台北遠東飯店官網

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