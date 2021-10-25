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漢堡王「免費華堡」爽吃3天、摩斯紅茶＋牛肉蛋堡僅69元！免對身分證人人有

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／漢堡王官網、摩斯漢堡臉書專頁
圖／漢堡王官網摩斯漢堡臉書專頁

漢堡控請收！除了早前跟大家分享的速食優惠整理，漢堡王再度加碼限時好康，活動期間只要輸入指定優惠碼或出示圖片，購買指定套餐即可免費吃「原味華堡」；而摩斯漢堡也低調祭出高CP值套餐，「元氣牛肉蛋堡配大杯冰紅茶」只要69元，專屬優惠截至10/31，想吃的人快筆記！

漢堡王：10/26至10/28

圖／漢堡王官網
圖／漢堡王官網

漢堡王除了買一送一活動持續進行中，日前也趁著加碼券對數字的熱潮，推出趣味貼文包裝最新優惠，表示身分證末碼有0至9任一數字，10/26至10/28期間凡點購指定套餐，即可免費獲贈一顆夾上火烤純牛肉的「原味華堡」，相當於省下單點119元的價位。

套餐選項為華堡、雙層華堡、三層華堡套餐或大餐​，辣味也適用，活動限官網外帶訂餐、門市國王手機點、門市臨櫃點餐及自助點餐機方式，於官網訂購輸入「LOVEBK」或現場購買出示相關官方貼文即可兌換

摩斯漢堡：即日起至10/31

圖／摩斯漢堡臉書專頁
圖／摩斯漢堡臉書專頁

摩斯漢堡今（25日）公佈LINE好友獨享優惠，截至10/31出示圖片或使用APP快速訂餐，即可用69元入手「元氣牛肉蛋堡與大杯冰紅茶」，原價90元現省21元，不少饕客都大讚為划算組合，每日05:00起至10:30供應。

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