拿坡里炸雞「買8送8」 整桶雞腿＋雞翅吃到飽！全台4大速食買1送1優惠
速食控又能省錢爽吃一波！拿坡里炸雞即日起推出8入「義式雞腿桶」獨家優惠，買一桶就送8支二節翅，原價592元下殺至419元，超狂好康炸雞控必收；而麥當勞、必勝客、漢堡王也有各自買一送一活動持續進行，加碼foodpanda獨家優惠，粉絲必衝。
拿坡里炸雞「義式雞腿桶」買8送8：截至11/20
拿坡里炸雞主打脆皮款及義式炸雞的獨門炸雞料理，品牌即日起推出全新8入裝「義式雞腿桶」，新品整桶放滿8支現點現炸的炸雞腿，不必搶人人都能爽嗑雞腿。而即日起至11/20更享獨家優惠，只要購買義式雞腿桶，就送8支義式二節翅，原價592元外帶享419元特價，現省173元，買8送8超划算，提醒大家活動品項口味均為辣味。
必勝客買一送一、foodpanda滿額送薯金幣：最晚截至11/29
必勝客「買一送一」登場後備受小資族喜愛，截至11/29的週一至週五平日時段，凡於必勝客官網、PK雙饗卡APP購買或至門市現場訂購，購買紙包筆管麵，即可獲得「夏威夷個人比薩」，雙重主食一次滿足，現省79元。
此外，若使用外送平台foodpanda訂購必勝客，即日起至11/7折抵後滿139元，將專區商品加入購物車，即贈價值35元的小份薯金幣，每日數量有限，兌完為止。
麥當勞foodpanda買一送一：最晚截至11/23
foodpanda「麥克雞塊買一送一」即日起至11/9登場，活動期間輸入優惠碼「MCDOCT」，即享「4塊雞塊買一送一」，每單限點一次，每人限用3次；截至11/23則有「特選那堤買一送一」，輸入「MCDOCT」即可一杯價喝兩杯咖啡，兩大優惠限指定店家使用，數量有限、兌完為止。
漢堡王買一送一：最晚截至11/18
漢堡王10月優惠券最低下殺5折起，截至11/18可至全台門市使用兌換，其中辣薯球、中薯、蒜香起司牛肉堡「買一送一」，兩份華堡套餐209元就有，人氣原味小華堡、單犇牛肉堡169元吃得到，還有6款100元個人餐等，統統都能省一波。兒童樂園、機場、竹科台積P1店、台中美光店、南科台積、嘉義等店不適用此活動。
加碼：達美樂foodpanda滿199折40
除了買一送一，10/31前於foodpanda訂購達美樂「披薩三明治套餐，並輸入優惠碼「DMOCT」，消費滿199元就能現折40元。
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