50%蝦量免費升級！眷村美食「忠青商行」插旗台北101，爆夯蝦仁飯開幕優惠

台北最夯蝦仁飯開新分店了！善導寺人氣眷村美食「忠青商行」去年首度登場，憑藉特製蝦仁炊飯成為IG洗版主人公，親民價位的家常美味也讓其一躍成為排隊名店。如今店家首度開設新分店，10/25插旗台北101美食街，讓信義區上班族再添一用餐選項，截至10/31期間還有點指定套餐享免費升級「50%蝦量」，爆量蝦仁鋪好鋪滿開吃。

圖／編輯葉穎樂攝

「忠青商行」主打眷村風味，尤其鎮店必點「蝦炊飯」以蝦高湯烹煮而成，飯上撒上Q彈蝦肉，也可額外升級選擇加量蝦仁。而最內行的吃法莫過於加點一顆現煎的土雞半熟蛋，劃破蛋液與飯攪拌均勻，堪稱最佳好味。重口味的粉絲也不能錯過「手切威士忌牛肉燥飯」，拌入雞蛋同樣可升級口感，麵食控也可選擇香氣四溢的「蔥油雞拌麵」。

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此次「忠青商行」台北101店於10/25在B1美食街正式開幕，配合客群獨家推出4款飯套餐及3款麵套餐，180元起吃得到，每套均附滷菜原味花干及一碗濃厚雞白湯加雞肉。不僅如此，10/25起至10/31凡點蝦系列套餐，不必加價即可享受加量50%蝦仁的超「蝦」滋味，台北專屬蝦仁飯別錯過啦！

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