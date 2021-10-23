港式吃到飽！六福萬怡飯店「36款粵菜港點」無限續　現賺440元再享五倍券優惠

港點控新好康來襲！台北六福萬怡飯店除了有人氣Buffet敘日全日餐廳10月重磅回歸，另一老饕會愛的「粵亮廣式料理」也帶著「90分鐘吃到飽」活動登場。10/25起民眾可選擇爽嗑36道粵亮經典粵菜及港點，除了有嘗鮮價，持1000元五倍券消費也可免服務費，若使用五倍券任一面額於餐廳消費滿3000元，還有機會獲得6000元餐飲抵用券，多重選項別錯過。

圖／台北六福萬怡酒店 粵亮廣式料理

六福萬怡「粵亮廣式料理」10/25起推出「粵亮尋飽」好康，由主廚精選36道粵菜與港式美味，一系列港式點心、港式甜點、港式糖水、開胃菜、熱炒、風味主食、蔬菜與湯品，都能在限時90分鐘內盡情續點吃個過癮。

菜色方面，港點有招牌魚子燒賣皇、豉汁排骨、叉燒蒸腸粉、蠔皇鳳爪、松露鮮蝦炸春捲、香煎蘿蔔糕、蜜汁叉燒包、金牌叉燒酥、麻辣珍珠丸等12道，開胃菜則推薦老滷油雞腿、蒜泥白切肉及冷盤涼拌蟲草蜇絲，經典熱炒的粵亮一品豆腐煲、椒汁水煮白肉也是下飯神器，飯後來份楓糖綠豆糕、加碗奶香芝麻糊，療癒的一頓超享受。

原價每成人含茶資為1380元+10%，截至12/30可享980元+10%，等於現賺440元，若持1000元面額紙本五倍券消費，則可享一客成人用餐免10%服務費。此外，若非使用此專案，2022/2/28前於「粵亮」使用1000元五倍券面額消費，即會招待任選一款250元港點或甜品，持5000五倍券面額消費，則現享四人鴨合宴乙組57折優惠，可累加使用；持五倍券單筆消費滿額3000以上，還可兌換一張抽獎券，每月底抽出兩名幸運兒，獲得價值6000元的餐飲抵用券，翻倍的好康要把握。

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