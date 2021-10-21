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麥當勞「4款飲料杯套」免費送！經典薯條、芝麻漢堡限定設計超吸睛必收集
環保意識抬頭，越來越多人提倡環保袋不要塑膠袋。而知名速食店「麥當勞」這回推出4款經典飲料杯套，只要即日起至11月23日前，用網路訂餐滿350元就送杯套，「麥麥粉」快來收集一波吧。
此次麥當勞推出的Coca-Cola麥麥經典杯套共有4款超可愛設計造型，分為經典薯條、美味起司、歡樂薯光與芝麻麵包款，10月20日起已經率先推出經典薯條與美味起司款；而歡樂薯光與芝麻麵包款將於10月27日推出。
值得一提的是，疫情後的數位轉型，更多餐飲商家多推薦網路訂餐以減少接觸，麥當勞也不例外，此次「Coca-Cola麥麥經典杯套」活動限定使用網路訂餐滿350元，就可以免費獲得1款造型杯套，數量有限儘請把握機會囉。
另外，麥當勞還推出「辣味麥脆鷄 」留言抽獎活動，只要即日起至2021年10月26日，在麥當勞相關貼文下方邀請朋友並寫下「陪我吃夠味多汁的辣味麥脆鷄」，即有機會抽到「辣味麥脆鷄乙個商品即享券」具備抽獎資格，得獎名單將於2021年11月02日公告在麥當勞臉書粉絲專頁。
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