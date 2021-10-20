「品蟹宴」豪氣開吃！ 天成大閘蟹五倍券付款加1元多1隻、大直英迪格龍蝦燉飯套餐只要1千

【旅奇傳媒/編輯部報導】秋風起，蟹腳癢，品蟹正是好時節！秋蟹饕客們，準備好荷包吧，五倍券快快用起來！

天成飯店集團「品蟹宴」豪氣上桌

針對國人對鮮蟹料理的喜好，天成飯店集團旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店與世貿國際會館之【翠庭】中餐廳，即日起～2021年11月30日推出「品蟹宴」。主廚嚴選三款鮮蟹食材大閘蟹、大沙公與青蟳，以清蒸、咖哩煲煮等料理方式，精采呈現蟹之鮮，單點每道999元+10%～1,299元+10％，於台北天成大飯店與台北花園大酒店持紙本振興五倍券付款，再享大閘蟹加1元多1隻優惠，等同憑振興五倍券1000元+10％即可享用兩隻大閘蟹，品味難以抵抗的吮指魅力！

▲翠庭_品蟹宴大閘蟹。 圖：天成飯店集團／提供

「清蒸大閘蟹」單點999元+10％/隻，持紙本振興五倍券付款可享加1元多1隻大閘蟹（活動限加1隻）。淨重4～~4.5 兩的台灣大閘蟹，以蒸煮方式，直接品嘗膏黃與蟹肉的鮮味，佐以鎮江醋及薑等佐料，無需過多料理手法，完整呈現膏香濃、肉質鮮的好味道，讓饕客讚不絕口的好滋味！（大閘蟹料理僅限台北天成大飯店/台北花園大酒店兩館供應）

「沙公二吃」單點1,299元+10％/隻，主廚採用淨重12兩的鮮活大沙公，以清蒸與咖哩褒煮兩吃料理；剖開鮮蟹，淋上酒水去腥，再放入蒸籠蒸製，以原味方式呈現蟹身的彈性及鮮度，食用時佐以鎮江醋及薑等佐料；再將蟹蓋、香菇、洋蔥等食材以咖哩口味煲製，令人食指大動！

「青蟹粉絲煲」單點1,099元+10％/隻，先將蔥、蒜與薑以蠔汁熬製，後加入粉絲與9兩重青蟳，以慢火熬煮煲出鮮蟹濃郁精華，粉絲吸飽了鮮蟹精華，十足入味，蟹肉香嫩細緻，大快朵頤吮指回味。

▲上海醉月樓花雕芙蓉蒸沙公，酒香四溢。 圖：台北遠東香格里拉／提供

台北遠東香格里拉上海醉月樓、香宮 推「秋蟹饗宴」

入秋時節正是品蟹最佳賞味期！台北遠東香格里拉即日起至10月31日，於上海醉月樓和香宮推出「秋蟹饗宴」，集結大沙公、沙母、花蟹、日本蟹鉗，還有來自蘇州陽澄湖的大閘蟹等當季肥美蟹種，囊括清蒸、火炒、酥炸、入餡等料理方式，呈現多元品蟹體驗。

▲米其林餐盤推薦香宮推出清蒸沙公，蟹膏蟹黃滿滿。 圖：台北遠東香格里拉／提供

上海醉月樓由賴忠舜主廚掌杓，以滬式手法變化出多款佳餚如紫金地瓜蟹肉沙拉及花雕芙蓉蒸沙公，同時推出「大閘蟹饗宴」套餐，從三道蟹肉前菜，再到大閘蟹、軟殼蟹等主菜以及暖胃的紫米粥，品蟹大滿足！

連續四年榮獲台北米其林指南餐盤推薦的香宮，則由何競業主廚以精緻粵式手法詮釋六種品蟹風味，首推酥炸黑松露蟹肉多士、百花加拿大鴨肝釀松葉蟹鉗等，盡享當季蟹滋味。

上海醉月樓必嚐秋蟹料理：紫蘇蒸大閘蟹（大閘蟹饗宴套餐，每位4,380元加一成），從蘇州陽澄湖進口的大閘蟹，蟹黃特別豐腴飽滿。在諸多作法之中，清蒸最能夠吃出大閘蟹的鮮味與甘甜！將大閘蟹腹部朝上入鍋，擺上紫蘇葉與薑片去腥去寒，再撒上米酒，清蒸時間不需過長，即可上桌享用。

香宮推薦秋蟹料理：酥炸黑松露蟹肉多士，在香港茶餐廳飲食文化中，多士是最常見也不可或缺的必備餐點，而來自香港的何競業主廚，特別將家鄉道地美食呼應秋蟹料理，創意製作出這道酥炸黑松露蟹肉多士。以酥炸蟹肉的方式，讓螃蟹連殼帶肉都能輕鬆入口，夾入油炸至金黃顏色的多士，不但吃的到螃蟹的鮮甜、炸過後的酥脆口感，搭配港式風味的多士，蔚為創新的美味吃法！

▲口感輕盈滋味酸爽的青檸泡泡，為龍蝦燉飯增色不少。 圖：台北大直英迪格酒店／提供

台北大直英迪格酒店 法式摘星千元大吃龍蝦燉飯套餐

台北大直英迪格酒店T.R Bar & Kitchen開賣多款餐飲組合，包括忙裡偷閒的雙人精緻九宮格下午茶、寵愛自己的龍蝦燉飯單人套餐、澳洲M9和牛臀上蓋三人輕奢美饌，以及Ｔ.R Bar & Kitchen招牌經典威靈頓牛排四人歡聚饗宴，無論外帶外送皆有優惠，精打細算省荷包，天天都是好「食」機！

時任「de nuit」主廚期間帶領廚藝團隊，摘下「台北台中米其林指南2021」一星殊榮的T.R Bar & Kitchen現任主廚Lin（蔡凱霖），將餐廳「以傳統法式料理為核心，並融合在地料理文化」的概念，為各路饕家呈現質量俱佳價格親民的多樣餐點。

▲龍蝦燉飯單人套餐振興回饋價只要1000元。 圖：台北大直英迪格酒店／提供

龍蝦燉飯單人套餐（1,000元），由廚藝團隊精心挑選米粒飽滿完整，米心散發溫潤奶油色澤，並在通風良好的穀倉內經過一年熟成的義大利進口Carnaroli米種，搭配自製甜椒堅果醬、濃醇魚高湯並以白酒提味後煮成燉飯，讓每顆米粒吸附飽滿湯汁，也仍然保有義式燉飯必要的「al dente」彈牙口感；加上半隻肉質爽口鮮甜，口感豐美的波士頓龍蝦和口感輕盈的青檸泡泡，這款新推出的龍蝦燉飯，是只要一嚐，就讓人忍不住高唱「O sole mio!」的好滋味。

現在龍蝦燉飯加上松露尾韻悠長的法式起司濃湯、以煙燻乳酪、奶油起司、法國可可芭芮脆餅與鳳梨乾堆疊出多層次風味的巴斯克乳酪蛋糕，以及一杯濃醇卡布奇諾，寵愛自己只要1,000元，正是時候！

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