血紅腦袋飲料、斷指義大利麵！泰式料理Lady nara「萬聖節套餐」再送烤椰米塔

萬聖節即將來襲，各大餐廳也推出應景餐點，其中主打曼谷新泰式料理「Lady nara」也結合節慶，打造一系列逼真指數破表的搞怪餐點。今年以「Boo！搞怪派對」為主新推6款餐點，開胃菜、主餐、甜品乃至飲料都能看見眼球、腦袋、斷指等驚悚元素，也有萌鬼、黑沼澤巨眼怪等，一次挑戰視味覺，活動期間任點一款並完成指定步驟，還可免費享用一份「泰式烤椰米塔」，品嚐道地風情。

圖／Lady nara提供

Lady nara為北部網美級餐廳，此次因應萬聖節推出「Boo！搞怪派對」限定大餐，開胃菜「陰森森藍眼睛靈」混搭新鮮嫩葉生菜、打抛豬及採用蝶豆花渲染成的藍色溏心蛋，清爽沙拉好吃又好拍。而主食「斷指女巫黑魔法」及「暗黑沼澤巨眼怪」則分別為墨魚麵及泰式炒飯，其中泰式炸春捲特別化身斷指，增加萬聖節氛圍。

飯後則有「呆萌鬼娃」甜點，以巧克克力瑪德蓮搭配Lady nara招牌香蘭醬，為全套最可愛的造型。至於飲品以泰式香茅茶為茶湯，「惡魔之眼」加入荔枝眼球，「血紅腦袋瓜」則放入椰香腦袋、紅龍果汁，營造最強視覺。若想6款全收還可點購「萬聖節雙人套餐」，1380元+10%兩人盡情打卡再飽餐一頓。

圖／Lady nara提供

此外，即日起至11/7只要任點一款萬聖節新品，完成指定打卡任務，現場即贈一份「泰式烤椰米塔」，還能加碼抽價值880元的「雙人午茶套餐」，11/10公佈5位幸運兒。

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