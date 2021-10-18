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「青花驕」麻辣鍋滿1000送1000元！領券核銷還可現場拿500元現金快衝

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／青花驕麻辣鍋臉書粉專
圖／青花驕麻辣鍋臉書粉專

因應政府振興方案，王品旗下麻辣鍋「青花驕」推出即日起至11月底滿1000元消費再送1000元王品振興金兌換券，另還有滿1500元並核銷王品振興金一張500元的兌換券，可「現場領現金500元」，天冷了，超狂優惠快揪團吃起來。

青花驕是餐飲龍頭王品集團旗下的知名麻辣火鍋品牌，主打套餐式消費，高規格服務與嚴選高級食材的美味料理，是受歡迎的因素之一。而面臨全球食材成本、疫情與工資盤生的增加，王品日前也宣布預計10月25日起調漲旗下15個品牌的餐飲價格，大約會漲幅5%，青花驕也在調整名單內。

圖／青花驕麻辣鍋臉書粉專
圖／青花驕麻辣鍋臉書粉專

這回「青花驕」隨政府推振興政策，直接加碼推出兩階段回饋活動。第一階段活動為「先吃再說」，即日起至11月30日，王品瘋美食會員於青花驕內用或外帶自取，只要單筆發票每滿1,000元，就可免費獲贈2張共1000元的王品振興金兌換券，以此類推吃越多送越多。

圖／青花驕麻辣鍋臉書粉專
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第二階段則為「現金到手」活動，只要於2021年12月1日至2022年1月28日，單筆發票每滿1,500元並成功核銷「王品振興金500元兌換券」一張，馬上「現領現金500元」。超狂優惠不僅如此，若有獲得好食券的民眾，亦可以直接折抵500元喔，值得一提的是，好食券依綁定合作商家而有所不同，於青花驕消費前請先確認支付是否符合折抵好食券喔。

圖／青花驕麻辣鍋臉書粉專
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臉書粉專：https://www.facebook.com/chinhuajiao

圖／青花驕麻辣鍋臉書粉專
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