快訊

日職／王柏融本季第9轟終於出爐 台、日生涯百轟達陣

AZ混打mRNA疫苗有望？ 陳時中：11月可能性高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

身分證優惠！有3個2或同音字「牛排免費吃」　台中2大人氣早午餐好康不限平假日

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／春三 朝午臉書專頁
圖／春三 朝午臉書專頁

身分證對對碰來襲！連鎖牛排餐廳「德州鮮切牛排Texas Roadhouse」因應7週年推出有效證件「對中四碼就送豬肋排」好康，而台中2家著名早午餐各自推出了身分證優惠，即日起截至11/21為止，「春三朝午」只要對中3個2、無須連號，完成指定步驟就能兌換一份牛排，「禾間糧倉」則為有符合「十字中一同音字」就送炙烤嫩汁牛排，台中人先就近吃爆！

春三朝午：對中3個2 「嫩肩牛排」免費送

一張證件限贈一份餐點。圖／春三 朝午臉書專頁
一張證件限贈一份餐點。圖／春三 朝午臉書專頁

位於西屯區上石路的「春三朝午」鄰近逢甲夜市，主打熱銷的查理牛排及道地義大利麵。隨著疫情趨緩並開放內用，店家特別新推年度大優惠，截至11/21只要點餐結帳前主動出示身分證，有3個2、不必連號， 同桌每位完成官方臉書按讚或追蹤IG，每點購兩份主餐就贈一份「單點嫩肩牛排」，同行同桌以贈送三盤為限。活動可於平日全天候使用，假日則限晚餐時段，所有優惠無法併用。

不吃牛的人也可以選擇更換成「單點酥炸鹹酥雞」或「單點招牌烹烤紙包雞」。圖／春三 朝午臉書專頁
不吃牛的人也可以選擇更換成「單點酥炸鹹酥雞」或「單點招牌烹烤紙包雞」。圖／春三 朝午臉書專頁

禾間糧倉：同音「火山熔岩起司炙烤牛排」就送牛排，有三個再加碼

活動為平日全天、假日晚餐適用，建議提前電話預約位置以免撲空。圖／禾間糧倉官網、官方臉書
活動為平日全天、假日晚餐適用，建議提前電話預約位置以免撲空。圖／禾間糧倉官網官方臉書

另一人氣餐廳「禾間糧倉」繼3月份推出身分證數字優惠後，此次改以姓名對對碰，只要名字與「火山熔岩起司炙烤牛排」任一字同音，「點餐前」出示身分證、健保卡或駕照核對，同桌每位完成禾間糧倉粉絲團按讚及追蹤IG擇一，即可獲贈「單點炙烤嫩汁牛排」乙份。

不僅如此，只要姓名對中「三個字或同音」，還會額外再加碼贈送一份「火山熔岩起司炙烤牛排」，再賺390元。提醒大家每桌需點主餐搭配活動招待，對中一個字或音，點兩份主餐就送一份單點牛排；對中兩個字或音，點四份主餐則有兩份牛排，同行同桌上限贈送三份，每張證件活動期間內限使用一次，同音字參考如下：火、伙；山、珊、杉、姍、衫、羶；容、榮、融、茸、榕、蓉；妍、言、嚴、延、閻、炎；綺、啟、啓、豈、起、稽；斯、思、司、絲、私、鍶；牛、汼；排、牌。

延伸閱讀：

11月壽星等到了！薄多義「幾歲送幾隻雞翅」回歸，5至6月生日禮也能補用

欣葉日本料理「下午茶」回歸！100款和食吃到飽，萬豪飯店Buffet壽星免費吃

24款泰式美食無限吃！錢都吃到飽品牌「吉哆火鍋百匯」升級，冬蔭功湯、月亮蝦餅秒出國

牛排 早午餐 台中美食

相關新聞

身分證優惠！有3個2或同音字「牛排免費吃」　台中2大人氣早午餐好康不限平假日

身分證對對碰來襲！連鎖牛排餐廳「德州鮮切牛排Texas Roadhouse」因應7週年推出有效證件「對中四碼就送豬肋排」好康，而台中2家著名早午餐各自推出了身分證優惠，即日起截至11/21為止，「春三

1元爭鮮壽司、10元麥當勞雞塊！人氣速食美食＆咖啡一日快閃線上搶

鬧鐘設好準備拚手速了！蝦皮購物每月聯名各大品牌，推出專屬電子票券特價，此次最新「10.18月中狂購節」以「海陸雙饗大餐」登場，最低1元可搶購爭鮮迴轉壽司30元即享券，麥當勞六塊麥克鷄塊只要10元，還有

超人氣！噴香「時寓」牛肉麵、神秘私宅「黑山咖啡」、插畫市集 在500案內所同步登場

由青年媒體《500輯》開設的期間限定店「500案內所」，10月16日快閃名店由推出「時寓」、預約制私宅「黑山咖啡Moun...

20+款泰式美食無限吃！錢都吃到飽品牌「吉哆火鍋百匯」升級，冬蔭功湯、月亮蝦餅秒出國

泰式料理控好康到！錢都火鍋旗下吃到飽品牌「吉哆火鍋百匯」全新推出泰國美食節，即日起至12/31為止只要到店用餐即享升級版美味，除了原有的肉品、蔬食，特別加碼各式經典泰式鹹食、甜點，亦聯手泰式餐廳「香茅

11月壽星等到了！薄多義「幾歲送幾隻雞翅」回歸，5至6月生日禮也能補用

全台最夯雞翅生日禮回來了！薄多義推出的「幾歲送幾隻雞翅」備受粉絲喜愛，自三級警戒起考量疫情狀況取消至今，每月都有許多人敲碗生日禮回歸。隨著餐飲內用規範進一步鬆綁，官方日前宣佈11月起正式恢復雞翅壽星禮

26樓「高空夜景」不限時看到飽！台中REC coffee福岡咖啡豆vs.甜點療癒一整天

udn走跳美食／jason 台中推薦高空夜景咖啡廳，低消只要ㄧ杯飲品。重點是用餐還『不限時』，從黃昏看著夕陽轉變成迷人的夜景，從福岡直送的咖啡豆，迷人的手沖韻味，搭配甜點和輕食，又不時的可以到陽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。