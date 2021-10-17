身分證優惠！有3個2或同音字「牛排免費吃」　台中2大人氣早午餐好康不限平假日

身分證對對碰來襲！連鎖牛排餐廳「德州鮮切牛排Texas Roadhouse」因應7週年推出有效證件「對中四碼就送豬肋排」好康，而台中2家著名早午餐各自推出了身分證優惠，即日起截至11/21為止，「春三朝午」只要對中3個2、無須連號，完成指定步驟就能兌換一份牛排，「禾間糧倉」則為有符合「十字中一同音字」就送炙烤嫩汁牛排，台中人先就近吃爆！

春三朝午：對中3個2 「嫩肩牛排」免費送

一張證件限贈一份餐點。圖／春三 朝午臉書專頁

位於西屯區上石路的「春三朝午」鄰近逢甲夜市，主打熱銷的查理牛排及道地義大利麵。隨著疫情趨緩並開放內用，店家特別新推年度大優惠，截至11/21只要點餐結帳前主動出示身分證，有3個2、不必連號， 同桌每位完成官方臉書按讚或追蹤IG，每點購兩份主餐就贈一份「單點嫩肩牛排」，同行同桌以贈送三盤為限。活動可於平日全天候使用，假日則限晚餐時段，所有優惠無法併用。

不吃牛的人也可以選擇更換成「單點酥炸鹹酥雞」或「單點招牌烹烤紙包雞」。圖／春三 朝午臉書專頁

禾間糧倉：同音「火山熔岩起司炙烤牛排」就送牛排，有三個再加碼

活動為平日全天、假日晚餐適用，建議提前電話預約位置以免撲空。圖／禾間糧倉官網、官方臉書

另一人氣餐廳「禾間糧倉」繼3月份推出身分證數字優惠後，此次改以姓名對對碰，只要名字與「火山熔岩起司炙烤牛排」任一字同音，「點餐前」出示身分證、健保卡或駕照核對，同桌每位完成禾間糧倉粉絲團按讚及追蹤IG擇一，即可獲贈「單點炙烤嫩汁牛排」乙份。

不僅如此，只要姓名對中「三個字或同音」，還會額外再加碼贈送一份「火山熔岩起司炙烤牛排」，再賺390元。提醒大家每桌需點主餐搭配活動招待，對中一個字或音，點兩份主餐就送一份單點牛排；對中兩個字或音，點四份主餐則有兩份牛排，同行同桌上限贈送三份，每張證件活動期間內限使用一次，同音字參考如下：火、伙；山、珊、杉、姍、衫、羶；容、榮、融、茸、榕、蓉；妍、言、嚴、延、閻、炎；綺、啟、啓、豈、起、稽；斯、思、司、絲、私、鍶；牛、汼；排、牌。

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