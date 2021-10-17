1元爭鮮壽司、10元麥當勞雞塊！人氣速食美食＆咖啡一日快閃線上搶

鬧鐘設好準備拚手速了！蝦皮購物每月聯名各大品牌，推出專屬電子票券特價，此次最新「10.18月中狂購節」以「海陸雙饗大餐」登場，最低1元可搶購爭鮮迴轉壽司30元即享券，麥當勞六塊麥克鷄塊只要10元，還有必勝客、摩斯漢堡、星巴克等，筆記下時段將人氣美食、咖啡統統銅板價吃一波吧！

「10.18月中狂購節」的「海陸雙饗大餐」票券美食系列下殺1元起，其中爭鮮迴轉壽司30元即享券只限10/18 00:00限量開搶，而麥當勞六塊麥克鷄塊原價60元，如今10元就能吃得到，作為點心超過癮。雞塊即享券共有12個時段可搶購，同樣為10/18整點開跑，截至晚間22:00都能設時間限上下單，數量有限售完為止。

此外，活動同時有39元可入手麥當勞豬肉滿福堡（原價48元）、辣味麥脆炸雞（原價55元），必勝客6吋個人夏威夷口味比薩只要63元（原價79元），摩斯漢堡「藜麥薑燒珍珠堡配大杯冰紅茶」99元就能吃飽，至於星巴克萬聖節新品南瓜風味那堤也能省下24元嘗鮮，優惠每檔次限購買一次同一折價品，電子票券會在24小時內發放。

圖／蝦皮商城截圖

延伸閱讀：

．11月壽星等到了！薄多義「幾歲送幾隻雞翅」回歸，5至6月生日禮也能補用

．24款泰式美食無限吃！錢都吃到飽品牌「吉哆火鍋百匯」升級，冬蔭功湯、月亮蝦餅秒出國