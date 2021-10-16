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20+款泰式美食無限吃！錢都吃到飽品牌「吉哆火鍋百匯」升級，冬蔭功湯、月亮蝦餅秒出國
泰式料理控好康到！錢都火鍋旗下吃到飽品牌「吉哆火鍋百匯」全新推出泰國美食節，即日起至12/31為止只要到店用餐即享升級版美味，除了原有的肉品、蔬食，特別加碼各式經典泰式鹹食、甜點，亦聯手泰式餐廳「香茅廚」打造「泰式綠咖哩」，活動期間還有抽獎活動，系列好康別錯過！
位於板橋的「吉哆火鍋百匯」主打429起無限吃到飽，火鍋、熱炒、熟食Buffet應有盡有，為不少在地饕客的高CP值用餐選項。此次品牌最新推出異國風泰國美食節，以泰式風情料理刷新餐點選擇，像是攜手香茅廚供應「泰式綠咖哩」、限量「芋香甜紫米」、「芋頭椰香糕」都超欠吃，還有「月亮蝦餅、檸檬豬肉片、酸辣魚片、泰式檸檬魚片、蝦醬高麗菜、泰式炸雞翅、炸蝦片、沙嗲肉串」等，加上「炸榴槤、椰子奶酪、榴槤冰棒、泰式香草霜淇淋」等，超過20款南洋系鹹食、甜點冰品，等著大家大快朵頤。
此外，泰式招牌必喝冬蔭功湯也設有餐車區域，開放DIY，加入自己喜愛的蔬菜、海鮮等，吉哆火鍋百匯還攜手肉乾第一品牌「新東陽」共同研發獨家「香腸滷醬」，預計10月底登場，拌飯風味美味度再進階。
值得一提的是，截至12/31為止，只要於福安防粉絲團完成指定打卡步驟，即有機會抽中最高價值達3300元的「悅禾莊園按摩禮券」，得獎名單會於2022/01/03公佈，讓大家吃了美食再享免費SPA。
吉哆火鍋百匯
地址：新北市板橋區文化路二段181號
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