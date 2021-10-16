11月壽星等到了！薄多義「幾歲送幾隻雞翅」回歸，5至6月生日禮也能補用

全台最夯雞翅生日禮回來了！薄多義推出的「幾歲送幾隻雞翅」備受粉絲喜愛，自三級警戒起考量疫情狀況取消至今，每月都有許多人敲碗生日禮回歸。隨著餐飲內用規範進一步鬆綁，官方日前宣佈11月起正式恢復雞翅壽星禮活動，5至6月完成訂位卻因暫停內用而收到「雞翅生日禮延期券」的壽星，也能任選一天補用，看完最新使用規定後別忘超前部署慶生，天蝎座、射手座準備開吃！

圖／薄多義義式手工披薩臉書專頁

薄多義主打各種口味的手工窯烤披薩、義大利麵，而雞翅生日禮更是許多饕客的最愛，但因應疫情暫停近半年，近期經評估後確定11月正式回歸。活動今年初首次更換成會員制度，只要完成簡單步驟加入會員，每月即可領取「雞翅生日禮會員訂位券」，憑券可致電門市預訂，完成訂位於用餐當日核銷，即可兌換雞翅山。

提醒大家同桌用餐須有「薄多義會員」且有「當日壽星」，每桌限兌換一份生日禮，並需要出示身分證件核對，每店僅限一天15組。生日活動限四人（含）以上同行，每人低消300元，若7歲(含)以下兒童可免低消，但當桌消費仍需滿1200元（不含服務費）。此外，活動不與其他優惠併用，預約最晚必須提前三天以上，不含生日或用餐當日，活動發佈後即開放電話訂位。

不僅如此，5至6月已完成訂位卻因暫停內用被迫取消慶生的壽星，只要有收到「雞翅生日禮延期券」，即日起可致電門市訂位並告知欲使用相關票券，用餐日期可選擇11月份任一天，但須提前七日訂位，當天要出示身分證及「雞翅生日禮延期券」。

圖／陽光皇后提供

此外，另一人氣餐廳「陽光皇后」也有雞翅禮活動，只要提前3天預約用餐，四人同行並消費滿1200元，即符合「幾歲送幾隻雞翅」壽星資格，10月份若搭配五倍券活動，消費滿1000元還會熱舞王妃「烤全雞」券，至任一門市皆可兌換，併用超划算，限量888張，送完為止。

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