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有效証件號碼含1、0、2、5 德州鮮切牛排免費送豬肋排
開展餐飲集團旗下、美國最受歡迎的牛排連鎖餐廳——德州鮮切牛排Texas Roadhouse，將於10月25日迎接登台的7歲生日。為歡慶7週年，餐廳祭出超狂生日慶優惠，於10月19日至11月8日期間，持有效証件號碼含「1、0、2、5」四碼（無需排序），至全台任一分店，每桌點用900元以上牛排乙份，即免費贈送人氣餐點「冠軍火烤豬肋排」（半排）乙份。
活動期間消費者到店內出示含有「1、0、2、5」四碼的有效證件號碼，包含身份證、居留證、護照（數字無需按照排序），點任一900元以上牛排，即贈送廣受好評、價值690元的「冠軍火烤豬肋排」（半排乙份，不含配菜），廣邀幸運民眾一同來享用鮮嫩牛排及冠軍豬肋排的豪華組合，大大滿足食肉控吃肉狂歡的渴望。
不僅如此，今年加碼祭出「10月壽星同慶」活動，邀請與Texas Roadhouse德州鮮切牛排同月生日的壽星，一同舉杯慶生。凡於10月19日至11月8日週年慶期間，當桌有10月份生日壽星，全桌不限飲品品項即可享買一送一優惠，人越多，喝愈多，送越多。
今年逢Texas Roadhouse七週年生日慶，特邀在線知名的Live互動線上社交平台——Xtars合作，由4位美國遊嗑人氣主播，擔任活動宣傳大使，搭配與餐廳氛圍相符的俏牛仔服飾，為今年的生日慶增添許多互動及生氣。
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