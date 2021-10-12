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《俗女2》同款美食入袋！嘉玲指定款春捲「20分糖」 高級吃法被讚正港台南人

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／金得春捲臉書專頁
圖／金得春捲臉書專頁

台劇《俗女養成記2》於雙十當晚正式落幕，劇中出現的拍攝景點掀起朝聖潮，美食類乃至主角使用的商品都引發高詢問度。除了爆紅取景地、已知的喫茶店等，日前也釣出台南老店「金得春捲」分享，主角陳嘉玲大結局指定的春捲吃法為「二十分糖」的高等級吃法，認證其為「血裡都流著糖的台南人」，更吸引饕客留言自己的指定款，引爆新一波討論。

台南人氣美食「金得春捲」為國華街商圈排隊名店，近日於臉書專頁表示，陳嘉玲劇中指定的吃法口訣為「無蝦多豆超甜」，所謂「超甜」為加價五元撒上花生糖粉的「二十分糖」，感歎其懂吃高級吃法。店家也說明，春捲其實還有多糖（十二分糖）、正常（十分糖）、少糖（八分糖）、半糖（五分糖）、微糖（三分糖）、微微糖（一分糖）、無糖等糖度選項。

圖／金得春捲臉書專頁
圖／金得春捲臉書專頁

貼文一出，有網友附和「春捲就是要很多花生糖粉才對味啦」，也吸引大批鐵粉分享各自的內行吃法：「我都是少糖瘦肉無蒜」、「無糖不要花生粉不要肉」、「我要無蝦多豆三分糖」、「半糖無蒜無蔥豆，多煎恰一點超好吃」、「我要瘦肉花生粉不要蝦子」、「我喜歡吃多蝦多皇帝豆多豆干無肉加糖，最愛是春捲皮包花生糖粉啦」。

至於獨特的皇帝豆配料也有兩派人馬，有人提及「唯一不能接受的食材就是皇帝豆啊」，也有人懷念皇帝豆配軟嫩骨湯，而劇迷則表示「不管她吃了什麼，都給我來一份」，嘉玲同款美食快筆記。

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