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泰滾持五倍券超好用！直接送最高2586元，爽吃A5和牛+泰奶塔

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／泰滾 Rolling Thai 泰式火鍋臉書粉專
圖／泰滾 Rolling Thai 泰式火鍋臉書粉專

知名泰式火鍋「泰滾」推出超狂五倍券優惠啦，只要使用紙本五倍券用餐，最高直接送2586元，爽吃A5和牛與泰奶塔，秋季天氣轉涼，不妨揪團吃鍋吃起來！

圖／泰滾 Rolling Thai 泰式火鍋臉書粉專
圖／泰滾 Rolling Thai 泰式火鍋臉書粉專

「泰滾」堅持採用泰國原汁原味的烹煮手法，嚴選當地特色食譜，萃取搭配新鮮蔬果、香料植物與辛香料等元素，打造出符合台灣人口味的泰式火鍋料理，絕對是泰式料理與火鍋控必吃的美食品牌之一。

圖／泰滾 Rolling Thai 泰式火鍋臉書粉專
圖／泰滾 Rolling Thai 泰式火鍋臉書粉專

這回推出的「紙本五倍券」共有四種面額。若是使用2000元五倍券，將贈送價值440元的泰式奶茶2杯加200元優惠券；若滿額3000元五倍券，升級贈送888元價值的泰奶塔與300元優惠券；還有使用5000元則贈送價值1180元的暴龍梅花豬一份與500元優惠券；最後更狂的是若「梭哈」兩份共10000元的五倍券，直接送價值高達2586元的A5和牛一份、泰奶塔與1000元優惠券。目前台北與台中皆有門市可訂位，快吃起來吧！

圖／泰滾 Rolling Thai 泰式火鍋臉書粉專
圖／泰滾 Rolling Thai 泰式火鍋臉書粉專

泰滾 Rolling Thai 南京店

地址：台北市中山區南京東路二段178號B1

電話：02-2500-7333

泰滾 Rolling Thai 崇德店

地址：台中市北屯區崇德路三段75號

電話：04-2422-3399

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