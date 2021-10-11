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萬聖節「眼球特調、萌鬼牛肉丸」台北限定打卡美食！穿紅或黑衣 薯條免費吃

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／金田餐飲提供提供
圖／金田餐飲提供提供

隨著國慶連假來到尾聲，最新節慶輪到萬聖節登場。配合台北年度盛事「天母搞什麼鬼？萬聖節嘉年華」，金田餐飲旗下位於天母SOGO百貨的兩大餐廳「紐約早餐女王Sarabeth’s」及「卡布里喬莎Capricciosa Premium」共同推出搶眼造型的系列新品，即日起至10/31限定供應，活動期間再加碼穿應景服裝、薯條免費送，十月聚餐別錯過。

Sarabeth’s萬聖節餐點。圖／金田餐飲提供提供
Sarabeth’s萬聖節餐點。圖／金田餐飲提供提供

來自紐約人氣早午餐台灣分店「Sarabeth’s」以「女巫的秘密」為主題，推出法式土司結合芝麻鮮奶油的「黑芝麻鬼魅森林」，而豔紅甜菜根煎餅淋上莓果醬製成了「紅莓女巫幻境」，加上對應顏色的竹炭柚子咖啡「神秘黑魔法」、檸檬紅石榴汁「奧密紅魔藥」，讓大家體驗暗黑系及魅紅的雙色美麗。

Capricciosa Premium萬聖節餐點。圖／金田餐飲提供提供
Capricciosa Premium萬聖節餐點。圖／金田餐飲提供提供

而義式料理餐廳「Capricciosa Premium」為源自日本的名店，今年以「萌鬼來Party」打造萬聖節餐點，其中「噬血黑蝙蝠米飯糰」將店內招牌炸米飯糰化身黑蝙蝠造型；「搗蛋小鬼義大利麵」的小鬼牛肉球也十分可愛；「瘋狂海怪黑燉飯」則鋪上猶如海怪造型的透抽與蘑菇骷髏怪，每款獨特又吸睛。而超狂的眼球造型冰沙「淘氣魔力紅」、全黑「暗黑鬼精靈」極為應景，絕對能成為打卡社群話題。

兩家萬聖節餐點即日起至10/31開賣，若凡穿搭萬聖節紅、黑色服飾或萬聖節造型，到店用餐並與新品餐點拍照打卡，還可免費兌換一份薯條，幫聚餐加菜。

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