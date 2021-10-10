全台「10大速食優惠」終極懶人包！五倍券吃肯德基，麥當勞、21烤雞買一送一

速食控最愛的振興吃法一篇搞定！配合五倍券上路，全台人氣速食品牌紛紛祭出限定優惠，不論是五倍券限定套餐，還是不限支付方式的好康都有。今天為大家盤點10家最新優惠，心情不好、趕時間或是單純嘴饞想吃炸雞、漢堡、雞塊、披薩等食物時，別忘了用更划算的方式點餐囉！

圖／麥當勞提供

麥當勞不限五倍券支付祭出一系列買一送一活動，像是APP 10/11將加碼推出「振興樂」，凡參加即可刮中指定品項「買一送一」。而麥當勞早安優惠券截至10/19，即日起到全台門市出示畫面，即能買一送一入手「豬肉滿福堡」、「香鷄蛋堡」、中杯「McCafé特選那堤」。

此外，外送平台foodpanda還有「麥克雞塊買一送一」，10/20起至11/9輸入優惠碼「MCDOCT」，即享「4塊雞塊買一送一」，每單限點一次，每人限用3次。而10/20至11/23另有免優惠碼的「特選那堤買一送一」，兩大優惠限指定店家使用，數量有限、兌完為止。

圖／肯德基官網

肯德基即日起至10/28新推200元及500元五倍券面額的振興雞省套餐，其中「振興澎湃個人餐」內含咔啦雞腿堡、咔啦脆雞、4個上校雞塊、1包香酥脆薯、1份雙色轉轉QQ球及1杯百事可樂，原價325元下殺62折只要200元；同樣200元的「振興超值雙人餐」則有4塊咔啦脆雞、1包香酥脆薯、2杯百事可樂。

人多也可選擇「振興多人樂享餐」，爽嗑8塊咔啦脆雞、1份勁爆雞米花分享盒、1份雙色轉轉QQ球、1瓶1.25L瓶裝百事可樂，原價682元，500元買得到。

漢堡王「買一送一」：最晚截至11/18

圖／漢堡王

漢堡王10月優惠券新上線，集結24款商品優惠下殺5折起，如兩份華堡套餐只要209元、原味小華堡及單犇牛肉堡169元吃得到，還有辣薯球、中薯、蒜香起司牛肉堡「買一送一」，另有6款飽足系個人餐100元就有，最高現省81元爽嗑經典脆雞堡、小薯、四塊雞塊及小杯可樂。以上優惠截至11/18至全台門市都能兌換，惟兒童樂園、機場、竹科台積P1店、台中美光店、南科台積、嘉義等店不適用。

此外，若於官網國王選擇快訂外帶，滿額199元輸入優惠碼「BKSALE」即可獲贈4塊雞塊，滿399元則有黃金雞翅，而10/14以前也有8款商品限時買一送一，小華堡、單犇牛肉堡、經典脆雞堡、法式鄉村脆雞堡、水牛城雞塊均適用。

21風味館買一送一：截至12/21

圖／21風味館臉書專頁

即日起至12/21只要持紙本五倍券到店，即可用200元面額，購買兩份400元的「香草烤雞堡餐」，等於買左腿送右腿；而人氣「香草烤雞分享餐」也有買一送一，500元面額即可帶走價值1000元的2份香草烤雞、2個烤雞沾醬及2杯中杯四季春冰茶。

此外，截至2022/3/31只要持1000面額的紙本振興券，就能兌換限量1.5倍放大券，總價值達1525元，香草烤半雞、香脆炸雞、香脆烤雞腿堡都在優惠內容，鐵粉必收。

必勝客買一送一：截至11/29

圖／必勝客提供

必勝客「買一送一」直到11/29才會結束，活動期間的週一至週五平日時段，購買紙包筆管麵即可免費獲得「夏威夷個人比薩」，麵類口味選項有「波隆那牛肉丸」、「奶油雞腿排」、「羅勒雞腿排」、「波隆那海鮮」、「奶油海鮮」及「羅勒海鮮」六選一，現省79元，於必勝客官網、PK雙饗卡APP購買或至門市現場訂購都可使用。

圖／摩斯漢堡臉書專頁

即日起至10/31，摩斯漢堡推出200、500元的優惠組合。像是200元有原價284元的「早餐雙人組」，含黃金塔塔鱈魚堡、咖哩豬排堡、大薯、2杯大冰紅茶及1個提袋；500元則有厚切培根牛肉堡、藜麥薑燒珍珠堡、摩斯鱈魚堡、2份摩斯雞塊、大薯、方塊薯餅、3杯大冰紅茶及提袋。而不論使用振興券或指定數位支付，只要消費滿200元，還會加贈蒟蒻兌換券，每筆消費限贈一張，數量有限送完為止。

頂呱呱振興套餐：即日開跑

圖／頂呱呱提供

頂呱呱推出200、500元振興套餐，只要持五倍券支付，最高現省198元。200元套餐內有原味炸雞、辣味雞翅、呱呱包、甜甜包、地瓜薯條及30元飲品各一，500元套餐則有3快原味炸雞、2個原味雞腿、辣味炸雞及辣味雞翅各二、3塊阿勇雞塊、2塊甜甜包、1份地瓜薯條及3杯30元飲品，價值達698元，面額500元的五倍券即可購買。

而截至10/24另有國慶加碼的5折優惠，包含6隻原味雞翅分享盒搭配30元飲品特價99元，10隻配兩杯30飲品原價259元只要129元，活動不限購買份數，數量有限，售完為止。

繼光香香雞滿200送地瓜球：截至11/14

圖／香繼光提供

另一連鎖炸物品牌繼光香香雞推出滿額贈優惠，截至11/14只要持五倍券單筆消費滿200元，就能額外獲得一份價值35元的「甜心地瓜球」，部份門市則贈粹釀酸梅湯。

胖老爹

圖／胖老爹5號餐UberEats菜單示意圖

炸雞味道口碑極高的「胖老爹」為台中發跡的美式炸雞連鎖品牌，部分加盟門市獨家推出五倍券優惠。像是桃園大溪文化店主打「振興200套餐」及原價570元的「振興500套餐」，限電話預訂到店自取或現場購買，並於結帳時出示粉絲團指定畫面即可使用。而台北通化店則提供限定優惠，500元面額五倍券買得到售價578元的5號餐2份、2份小胖腿桶餐等共五款組合，500元加200元面額各一則有兩份6號餐等，活動開放找零，也可使用數位支付。

NENE CHICKEN五倍券套餐：截至12/31

圖／NENE CHICKEN官網權

截至12/31只要全額使用紙本五倍券支付，即可用400元入手NENE炸雞餐500克、韓式小點NENE炸年糕、原味薯條、韓式黑糖煎餅三選一。活動限外帶及內用，若購買青陽美乃滋炸雞及蜂蜜蒜脆薯炸雞需另補差價。

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