問鼎火鍋「身分證末4碼加總＝大海蝦免費送」！還有五倍券55折套餐優惠

火鍋控、海鮮迷請收！馬辣集團旗下的火鍋品牌「問鼎」日前祭出限時優惠，除了搭上五倍券推限定55折「雙人和牛海陸雙饗套餐」，截至10/29還有憑身分證末4碼數字加總兌換「南美脆甜大海蝦」，讓大家不必等生日就能爽吃一波。

問鼎「十十有禮」活動截至10/29，照片僅為餐點店家示意圖。圖／問鼎提供

主打浮誇系宮廷火鍋的「問鼎」主打獨特的用餐體驗，免費美甲、按摩服務猶如台版海底撈，還提供16種口味的哈根達斯吃到飽，如今加碼一系列優惠。即日起至10/29只要至少提前一天預約用餐，滿兩成人成行、每人消費滿800元，即可憑一名代表的身分證後4碼的加總數字，兌換相同數量的「南美脆甜大海蝦」。

此外，使用振興五倍券還能現省1185元，只要提早一天預訂「2人和牛海陸雙饗套餐」，並持五倍券支付，原價2685元下殺55折，1500元吃得到澳洲M8-M9純血冠軍黑毛和牛、美國1855 Choice冷藏神仙牛、美國CAB安格斯黑牛、野生草蝦、東石大蛤蜊等肉品海鮮，加上兩份御膳湯頭、多款蔬菜及火鍋料，海派套餐超過癮，提醒大家以上優惠無法併用。

活動期間符合資格即可用身分證後4碼數字加總兌換免費鮮蝦。圖／問鼎提供

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