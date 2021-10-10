千葉火鍋3品牌「五倍券好康」滿1000送500、烤全雞免費吃！加碼10月壽星優惠

隨著五倍券正式上路，編輯陸續整理了各通路振興優惠用法，而美食篇也持續更新中。今天分享千葉餐飲集團旗下3大品牌限定優惠，活動期間持五倍券到店消費即享「滿1000送500元」、「半殼扇貝免費吃」，消費滿額還能獲得「烤全雞兌換券」，10月亦另有當月壽星優惠，讓大家省錢吃到飽。

千葉火鍋：滿1000元送500｜壽星5折起

圖／千葉火鍋提供

人氣吃到飽「千葉火鍋」即日起推出五倍券優惠，截至11/28為止凡到店消費滿1000元，使用一張五倍券即贈「500元折價券」，滿2000元、使用兩張五倍券則有「1000元折價券」回饋，以此類推，還能搭配數位券、好食券使用。

而隨著8月起內用開放，壽星優惠也持續開跑。10月壽星只要持會員卡至全台門市，即可5折無限爽嗑千葉火鍋，同行友人還有9折優惠；一般壽星亦有75折，惟新千葉火鍋-西門町店不適用。

鼎盛十里：每200元送5顆扇貝｜幾歲送幾隻蝦

圖／鼎盛十里提供

於新竹、嘉義各有分店的「鼎盛十里」主打新鮮港口漁貨及精緻鍋物，11/30為止只要到店使用紙本五倍券消費，每使用一張200元面額，即贈5顆鮮凍半殼扇貝，500元面額則有10顆，贈品開放累送，讓海鮮控爽加菜。

此外，壽星最愛「幾歲送幾隻蝦」的活動亦進行中，符合提前一天或以上預約訂位，當天消費滿1000元，當月壽星即可憑歲數兌換鮮蝦，肉控另有由頂級原肉打造的肉蛋糕7折優惠。

陽光皇后：滿1000送招牌烤全雞｜再送生日雞翅山

圖／陽光皇后提供

南部網美級餐廳「陽光皇后」今年首度進駐新北碧潭，近期亦將進駐台中，有望成為各地區饕客的聚餐新選項。配合五倍券活動，品牌推出消費滿1000元送熱舞王妃「烤全雞」券，只要提前訂位內用、符合兩人同行，不限支付方式消費滿額即贈，下次至任一門市內用消費都能免費兌換。活動不開放累贈，不提供拆單結帳，限量888張，送完為止。

另外，若提前3天預約用餐，四人同行並消費滿1200元，還有「幾歲送幾隻雞翅」的壽星活動，趁著10月份搭配五倍券活動，還能獲得一張烤雞券，雙重好康必收！

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