1元金沙烤肉堡、0元飲料！「兔子兔子」新品牌插旗板橋，最狂銅板早餐開幕優惠

板橋人1元早餐吃起來！兔子兔子餐飲集團近期新開首家早餐店門市，選在10/10盛大開幕，並祭出一日限定超低「1元金沙烤肉堡」，10/11起至月底還有買指定餐點送一杯原茶，讓大家銅板價就能吃飽喝足。

圖／兔子兔子早點提供

兔子兔子餐飲以早午餐、茶飲專賣店較受關注，如今首度打造新品牌早餐店型，以「蛋」為主打研發多款早點，漢堡類、三明治類餐點都可選擇加價升級千層蛋、蔥蛋、九層塔蛋。店裝設計則以「胡蘿蔔橘、鮮草綠」撞色組合營造鮮明、活力的氛圍，加上1970年代美式餐廳的復古空間，有望成為全新打卡聖地，10/10正式登場。

圖／兔子兔子早點提供

圖／兔子兔子早點提供

「兔子兔子早點」以傳統早餐結合了美式、日式、港式等異國風格製成創意餐點，除了台式的「皮蛋尬肉鬆蛋餅」、「1公分厚道火腿吐司與千層蛋」，還有獨特的「菠蘿漢堡」、日本盛行的中華料理「蛋蛋天津飯」、川菜「金沙鹹蛋黃」統統加入早餐陣容，讓人每天都吃不膩。

值得一提的是，10/10開幕當天只要到店購買明星商品「金沙烤肉堡」，即可用1元入手，現省59元。優惠品項11:00起開賣，每人限購一份，限量100份賣完為止。若錯過也沒關係，10/11起至10/31也有促銷接力，凡於門市訂購「蛋事很重要套餐」任一餐點，或是「蛋蛋天津飯」，即會免費招待一杯原茶，也可補20元差價更換飲品，板橋美食清單再添一。

圖／兔子兔子早點提供

兔子兔子早點 板橋長安店​

地址：新北市板橋區長安街138巷1弄81號​

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