當季佳餚吃起來！ 肥美石斑魚10／20前搶快閃優惠

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著時序進入十月，正是石斑魚肥美的季節，石斑魚營養價值高且肉質鮮嫩少刺，是餐桌上常見的佳餚，漁業署特別號召中華民國全國漁會、高雄市興達港區漁會、永安區漁會、梓官區漁會、屏東縣林邊區漁會，即日起起至10月20日止推出產地直送，超優惠的石斑魚超值免運組合，歡迎大家一起食當季、吃在地，支持國產水產品。

漁業署表示，臺灣石斑魚的年產量近2萬公噸，是重要的養殖魚種之一，石斑魚肉質鮮美，低脂肪、高蛋白的魚類，營養價值極高，富含鐵、鈣、磷、鎂、硒、鉀、膠質，以及DHA、EPA等Omega-3高度不飽和脂肪酸，且魚刺少，全家大小都適合食用，不但是常見的家常美食，也是宴會場合不可或缺的一道料理，不論是清蒸、紅燒、煮湯都十分美味。

優惠組合888元起 全站免運費滿額再抽獎

石斑魚季快閃活動精選多組優惠組合，永安區漁會推出888元含運超值組合，內有龍虎斑魚片（300g）一包、龍虎斑魚排（300g）一包、石斑魚下巴（300g）一包、金鯧（700-800g）一尾；中華民國全國漁會推出龍虎石斑全魚條凍組合，內有龍虎斑（400-500克）三尾，含運優惠價1,000元，其他還有多款組合，價格皆相當優惠，活動期間單筆消費滿2,500元，還可參加抽獎，獎項為市價2,220元的鍋寶多功能料理鍋。

石斑魚三清處理 真空包裝營養美味不流失

活動推出的全魚條凍產品，皆已幫消費者做三清處理（去鰓、去鱗、去內臟），並採用真空包裝，保存方便，營養不流失，解凍後即可料理；節氣即將由秋分進入寒露，代表深秋的到來，氣候由熱轉寒，早晚溫差漸大，來碗鮮美的石斑魚湯，暖心暖胃又健康。

漁業署漁業嘉年華─石斑魚季購魚平台 https://gofish01.waca.tw/

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