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持五倍券肯德基免費吃！「振興雞省套餐」爽吃8塊炸雞、各式炸物與可樂

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖左／肯德基官網 圖右／肯德基提供
圖左／肯德基官網 圖右／肯德基提供

五倍券即將於10月8日正式開放啟用，各家餐飲業者也紛紛推出持五倍券消費優惠吃的活動。而肯德基抓緊雙十連假祭出「振興雞省套餐」，像是使用一張500元五倍券直接爽吃原價682元的多人炸雞分享餐，快準備好五倍券開吃啦。

此次配合五倍券，肯德基推出3種「振興雞省套餐」，最豪邁的有「振興多人樂享餐」，只要持一張500元五倍券，可以爽吃八塊咔啦脆雞、一份勁爆雞米花分享盒、一份雙色轉轉QQ球、一瓶1.25L瓶裝百事可樂，相當於花0元現金免費吃價值682元的套餐。

圖／肯德基提供
圖／肯德基提供

另外還有單人獨享與雙人分享餐，像是「振興澎湃個人餐」特價一張200元五倍券（原市值315元），內容包含一份個咔啦雞腿堡、一塊咔啦脆雞，再搭配四塊上校雞塊、一包香酥脆薯(小)、一份雙色轉轉QQ球與一杯小杯百事可樂，超狂內容物保證獨享吃飽飽。

圖／肯德基提供
圖／肯德基提供

若是情侶夫妻或朋友雙人檔，也可以選擇「振興超值雙人餐」，包含四塊咔啦脆雞、一包香酥脆薯(中)與2杯小杯百事可樂，同樣只要200元五倍券（原市值325元），快揪團準備一起吃起來了！

圖／肯德基提供
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