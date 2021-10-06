0元雪花冰、59元韓式炸雞！6家韓式品牌「2500元振興券」高麗園、偷飯賊也適用

配合全新五倍券上路，兩班家韓式餐飲集團集結旗下6家品牌推出振興活動，即日起至2022/1/31至全台任一門市用餐，不限金額即贈總價值超過2500元的優惠券，像是平價吃到飽「高麗園銅盤烤肉」、九宮格小菜「偷飯賊」都適用。而加入會員再加碼500元現金抵用券，另有五倍券專屬10%回饋金，韓式料理饕客快筆記！

高麗園。圖／兩班家韓式餐飲提供

兩班家旗下擁有「兩班家韓式碳烤」、「豆腐村」、「高麗園」、「偷飯賊」、「扁筷」及「盜飯」6大韓式餐廳品牌，截至2022/01/31至門市用餐，即可免費領取一本價值2500元的「振興優惠券」。包含「高麗園」9折優惠券、「偷飯賊」59元加購韓式炸雞、「豆腐村」80元現金折抵券、「扁筷」0元兌換韓式雪花冰，亦或是「兩班家韓式碳烤」99元加購生食級大干貝。

豆腐村。圖／兩班家韓式餐飲提供 扁筷。圖／兩班家韓式餐飲提供

此外，如加入會員，掃描QR Code領取數位優惠券，還可獲得500元的現金抵用券。而10/8起至11/30只要持政府發放的紙本五倍券到店消費，即能根據振興券面額回歸10%LBJ Point，點數可於6大品牌門市內用消費時無門檻折抵現金，1點等於1元，單筆折抵上限500點。提醒大家「高麗園 新月市場」不參與本次活動。

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