打造送禮首選！曾拌麵「金馬58虎虎生風禮盒」貴賓禮盒 全聯限量上架
2021第58屆金馬獎即將在11/27(六)隆重舉行，「PaMi曾拌麵」為金馬盛事量身打造推出重量級貴賓禮「虎虎生風」禮盒，極具氣派的雙虎圖騰醒目吸睛，禮盒內容有超人氣口味「香蔥椒麻」與「香辣豆撈」拌麵，更為拌麵量身打造「豐味烏金醬」及「珍味瑤柱醬」，誓要令台灣乾拌麵吃法和層次再度昇華！
禮盒設計靈感源於河北「武強年畫」，利用粗獷線刻和鮮豔顏色繪畫雙虎圖騰，盒面採用燙金及虎皮壓紋，整體氣勢磅礡。禮盒內除了經典刀削麵「香蔥椒麻」和粵式豆瓣「香辣豆撈」兩款人氣拌麵，更獨家為拌麵研發「豐味烏金醬」及「珍味瑤柱醬」雙醬，隨意拌入就能豐富拌麵口感層次。
虎虎生風禮盒於10/8(五)起在全聯福利中心限量上架，每組售價998元。「PaMi 曾拌麵」官方網站將在12/15(三)開始限量年前預購，這個秋冬準備讓影迷們拌麵配電影、新年贈拌麵！
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