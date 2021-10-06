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必勝客再出奇招！極黑「蒜香咖哩豬排披薩」開箱，網喊義大利又要宣戰了

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖左／必勝客 Pizza Hut Taiwan臉書粉專 圖右／IG網友owodog98225授權
圖左／必勝客 Pizza Hut Taiwan臉書粉專 圖右／IG網友owodog98225授權

台灣必勝客再出奇招！造成網路熱門話題的「香菜豬血糕披薩」與「火烤香腸派對比薩」後，因應萬聖節的10月正式推出超狂「蒜香黑咖哩豬排比薩 」，甫推出擄獲多數好評外，還有網友開玩笑表示義大利又要宣戰了！

必勝客先前推出「香菜皮蛋豬血糕比薩」，甚至被海外媒體報導。圖／必勝客提供
必勝客先前推出「香菜皮蛋豬血糕比薩」，甚至被海外媒體報導。圖／必勝客提供

台灣必勝客屢屢創新的口味已經成為許多台灣人網路必討論的話題之一，甚至無極限的限定口味都會讓人驚喜。這回推出號稱必勝客史上最重口味的「蒜香黑咖哩豬排比薩 」（單個379元起），嚴選雲林在地黑蒜頭的秘製蒜味咖哩醬，再搭上絕配的香酥可口的金黃豬排與綿密洋芋泥，若想要讓披薩呈現更極黑視覺，還可以加100元選擇融入天然竹炭與香濃芝心組成的「重磅熔岩黑芝心餅皮」，保證顛覆視覺與味蕾的雙重衝擊。

圖／IG網友owodog98225授權
圖／IG網友owodog98225授權

日前一推出也有網友分享「吃後心得」，除了超級黑披薩衝擊視覺外，多數網友仍給予正面的評價，像是有網友認為雖然很狂但真的很好吃，不過也有網友開玩笑表示「要進軍暗黑料理界了」、「義大利繼香菜豬血糕披薩後又要宣戰了嗎」與「不管什麼口味只要烤個一個小時應該都會變這樣」等。日前全台必勝客門市都可以外帶與外送此限定口味，不要猶豫快衝一波體驗吃看看囉！

圖／必勝客 Pizza Hut Taiwan臉書粉專
圖／必勝客 Pizza Hut Taiwan臉書粉專

圖／必勝客 Pizza Hut Taiwan臉書粉專
圖／必勝客 Pizza Hut Taiwan臉書粉專

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