五倍券「餐飲集團&餐廳」攻略！爽領7千優惠、現金抵用券，MOMO壽喜燒、饗食天堂都有

五倍券10/8正式開放使用，餐飲品牌自然不忘跟上優惠之路，紛紛祭出限定方案讓饕客放大使用振興券。繼百貨、咖啡、量販與超商等系列，今天主打美食攻略，網羅全台餐飲集團、人氣餐廳，讓大家吃什麼料理都能省一波。

翠玉瑤柱雞白鍋、胡椒勁味卜卜蜆。圖／蛤?!火鍋提供

「蛤?!卜卜蜆」此次推出「滿千送千」好康，10/8至11/7持紙本五倍券，於台北或台中店消費滿1000元、3500元或7000元，即可獲得等價禮物券組合包。組合有現金折抵券、肉盤／海鮮／港式點心等，最高達15張「免費兌換券」，使用期限至2022/1/28，可跨店使用，也可轉送親友。

而台北市民創始店、台北忠孝店也串連在地餐酒館「settle taipei」及信義區「角窩」，禮物券包含「角窩美式餐酒館」炸起士雙拼、「settle taipei」特調shot乙杯等，讓大家白天到晚上都能免錢吃喝。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

settle藏寶圖系列調酒、角窩 炸物拼盤。圖／settle Taipei、角窩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

三澧餐飲：10/8至11/30

天吉屋。圖／三澧餐飲提供

三澧旗下餐飲品牌有MO-MO-PARADISE、BELLINI Pasta Pasta、MOLINO、天吉屋、吉天婦羅，日式、義式全都有。10/8至11/30期間持五倍券到任一門市消費，即回饋同樣消費金額的電子優惠券（消費金額未滿百元不回饋），截至12/30都能在五大品牌使用。門市也開放「好食券」及台北市限定的「熊好券」併用，讓民眾盡情省一波。

BELLINI Pasta Pasta。圖／三澧餐飲提供

饗賓餐飲集團：10/8至11/30

饗食天堂參與滿千抵1200優惠活動。圖／饗賓餐旅提供

饗賓餐旅旗下自助Buffet「饗食天堂」、「果然匯」、「開飯川食堂」、「饗泰多」、「真珠」及最新登場的「小福利火鍋會所」齊力推出「2021振興饗優惠」，10/8至11/30只要使用五倍券支付，不限紙本或數位均可享有滿1000元折1200元，優惠可累贈。而活動期間使用的振興券面額一律享2倍iEAT點數，11/30前消費並掃描會員條碼，12/1即可獲得10張優惠券組，價值近3000元。

兩班家集團：10/8至11/30

兩班家6家韓式料理均享優惠。圖／兩班家集團提供

兩班家旗下擁有「兩班家韓式碳烤」、「豆腐村」、「高麗園」、「偷飯賊」、「扁筷」及「盜飯」6大韓式餐廳品牌，截至2022/01/31至門市用餐，即可免費領取一本價值2500元的「振興優惠券」。而10/8起至11/30，只要持政府發放的紙本五倍券到店消費，即會按照振興券面額回饋10%LBJ Point，點數可於任一門市內用消費時無門檻折抵現金，惟「高麗園 新月市場」不適用。1點等於1元，單筆折抵上限500點。

乾杯集團：10/8至11/30

乾杯旗下7大品牌推「滿2000送1000」。圖／乾杯提供

乾杯集團聯合旗下品牌乾杯燒肉居酒屋、乾杯Bar、老乾杯、和牛47、黑毛屋、黑毛屋本家、麻辣45共7大品牌，推出滿2000送一張「1000元現金抵用券」，可累贈，12/31前消費滿額憑券可折抵金額。

和億生活集團：10/8至12/31

了凡油雞。圖／和億生活集團提供

和億生活集團主打米其林一星「添好運」與「了凡」，10/8起至年底只要持紙本五倍券至全台門市消費指定優惠套餐，即可獲得等價米其林振興券，像是200元面額入手了凡「油雞叉燒飯振興餐」，可獲得200元折價券；訂購添好運1000元雙人套餐亦有1000元折價券。而消費200元可再折抵250元，上限為5000元，最高達11250元回饋。

王品集團：截至11/30

王品振興分成兩波，開放兌換後可領取現金回饋。圖／王品提供

王品集團主打不限五倍券的振興金兌換券，首波活動截至11/30，只要至旗下21大品牌任一門市用餐，消費滿額1000元，即可領取2張500元兌換券，以此類推。

而12/1起至2022/1/28則開放兌換，消費滿1500，即可使用一張500元兌換券，可選擇折抵500元或領回現金，滿3000送1000，優惠僅限餐飲內用或外帶。

藏壽司：10/8至送完為止

藏壽司推振興券限定「KURA托特包」。記者陳睿中／攝影

除了各大集團、火鍋品牌，日式迴轉壽司「藏壽司」也獨家打造「KURA托特包」，10/8起只要持五倍券消費，單筆滿額1200元，完成指定步驟即可免費帶回家，全台限量21000份。

爭鮮：10/8至12/31

平價壽司品牌爭鮮集結6大品牌「爭鮮迴轉壽司、sushiplus、定食8、Magic Touch点爭鮮、爭先食蔬、爭鮮GOGO」推出200元及500元面額的限定方案。10/8至12/31只要持紙本振興券消費，爭鮮迴轉壽司、SUSHiPLUS可用200元面額入手7盤（原價210元）、500元則吃得到18盤（原價540元），採用數位綁定支付則有滿10盤送1盤。若在「爭先食蔬」、「爭鮮GOGO」使用200元的五倍券，則會獲贈小菜或甜點。

貳樓早午餐：10/8至12/10

貳樓餐飲推滿1000送200。圖／貳樓餐飲提供

10/8至12/10期間若持紙本五倍券，至全台貳樓餐飲任一門市用餐，單筆消費滿1000元，即可獲得加菜金200元，開放積累，消費越多領取越多回饋。

肯德基：10/8至10/28

肯德基振興套餐快閃至10/28。圖／肯德基

肯德基以咔啦脆雞為主角限時推出3款「振興雞省套餐」，最高現省182元。其中「振興澎湃個人餐」、「振興超值雙人餐」只要200元面額的振興券即可帶走，500元則有「振興多人樂享餐」可爽嗑8塊咔啦脆雞、一份勁爆雞米花分享盒、一份雙色轉轉QQ球與一瓶1.25L瓶裝百事可樂。

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