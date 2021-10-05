3大速食最新「買一送一」！必勝客披薩、漢堡王薯條、麥當勞雞塊全都有

速食控新選擇！除了麥當勞振興版買一送一及外送好康，漢堡王10月優惠券也同步來襲，必勝客亦搭配新品「蒜香黑咖哩豬排比薩」及限定促銷回歸，3大速食品牌「買一送一」用一篇就跟上。

必勝客：即日起至11/29

必勝客開賣「黑咖哩豬排披薩」新品，另祭出平日限定餐點買一送一。圖／必勝客提供

必勝客今（5日）帶著10月重口味黑暗料理「蒜香黑咖哩豬排比薩」登場，以天然竹炭與芝心製成「熔岩黑芝心餅皮」，淋上嚴選雲林在地黑蒜頭製成秘製蒜味咖哩醬，搭配酥脆豬排與洋芋泥，挑戰披薩控味蕾。

而截至11/29也有專屬「買一送一」，只要購買紙包筆管麵即可免費獲得一個「夏威夷個人比薩」，麵類口味含「波隆那牛肉丸」、「奶油雞腿排」、「羅勒雞腿排」、「波隆那海鮮」、「奶油海鮮」及「羅勒海鮮」6款任選，現省79元爽嗑雙主餐。優惠限週一至週五平日時段，於必勝客官網、PK雙饗卡APP購買或至門市現場訂購都可使用。

漢堡王：即日起至11/18

漢堡王激省優惠券新登場。圖／漢堡王

漢堡王10月全新優惠券重磅上線，集結24款商品優惠下殺5折起，包含兩份華堡套餐只要209元、原味小華堡及單犇牛肉堡169元吃得到，還有辣薯球、中薯、蒜香起司牛肉堡「買一送一」。而6款飽足系個人餐100元就有，最高現省81元爽嗑經典脆雞堡、小薯、四塊雞塊及小杯可樂。

以上優惠截至11/18至全台門市都能兌換，惟兒童樂園、機場、竹科台積P1店、台中美光店、南科台積、嘉義等店不適用。

漢堡王脆洋蔥牛肉堡、中薯買一送一。圖／漢堡王官網

此外，若於官網國王選擇快訂外帶，滿額199元輸入優惠碼「BKSALE」即可獲贈4塊雞塊，滿399元則有黃金雞翅，買一送一不停歇。

採用官網國王快訂外帶，滿額享專屬買一送一。圖／漢堡王官網

麥當勞：10/20至11/9

麥當勞近期推出不同管道的買一送一。圖／編輯攝影

麥當勞APP日前傳出優惠出包事件後，官方宣佈將會贈送「4塊雞塊買一送一」為補償，而品牌也宣佈10/11當天將加碼推出「振興樂」活動，凡參加即可刮中指定品項「買一送一」。

而麥當勞早安優惠券截至10/19，即日起到全台門市出示畫面即享「豬肉滿福堡」、「香鷄蛋堡」、中杯「McCafé特選那堤」買一送一，至於foodpanda則有「麥克雞塊買一送一」10/20開跑，於11/9前輸入優惠碼「MCDOCT」，即享「4塊雞塊買一送一」，每單限點一次，每人限用3次。此外，10/20至11/23則有免優惠碼的「特選那堤買一送一」。於foodpanda的優惠皆限指定店家使用，數量有限、兌完為止，一路吃喝到11月下旬。

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