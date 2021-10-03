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台北絕美地標「CAFE!N旗艦店」聯名三麗鷗明星！最新打卡點、造型下午茶一次收

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／CAFE IN臉書專頁 @Coffee Ker 咖啡客的咖啡課
圖／CAFE IN臉書專頁 @Coffee Ker 咖啡客的咖啡課

三麗鷗家族粉被萌翻！7月新登場的「CAFE!N台北民權店」以簡約空間及質感餐點飲品，成為當地新興時尚咖啡廳。如今品牌全新注入可愛元素，HELLO KITTY、美樂蒂、布丁狗、酷企鵝和雙星仙子統統現身店面，還有一系列聯名咖啡、造型甜點，讓鐵粉朝聖魂大爆發。

CAFE!N與三麗鷗家族跨界合作新推多款咖啡系列、餐點。 圖／CAFE IN臉書專頁
CAFE!N與三麗鷗家族跨界合作新推多款咖啡系列、餐點。 圖／CAFE IN臉書專頁

CAFE!N 9月首度攜手三麗鷗，強強聯名商品一波接一波，首度上陣就成搶手必吃的「蝴蝶結蘋果派」即日起捲土回歸限定開賣，而HELLO KITTY、酷企鵝大頭造型餅乾「SANRIO COOK!ES」十分吸睛，加上另一款CAFE!N經典標誌的設計，三入一組的小點心一次滿足視味覺。

聯名下午茶有餅乾、吐司及蘋果派。圖／CAFE IN臉書專頁
聯名下午茶有餅乾、吐司及蘋果派。圖／CAFE IN臉書專頁

此外，「蜷尾家蔓越莓乳酪吐司」以天然紅麴打造浪漫粉色系的蔓越莓乳酪吐司，另有全門市及線上官網都能入手的3款咖啡豆、2款濾掛咖啡，鮮艷的藍、紅、黃色及角色包裝，送禮自用兩相宜。

HELLO KITTY包裝的為莊園咖啡配方豆，莊園濾掛咖啡則有布丁狗或KITTY。 圖／CAFE IN臉書專頁
HELLO KITTY包裝的為莊園咖啡配方豆，莊園濾掛咖啡則有布丁狗或KITTY。 圖／CAFE IN臉書專頁
圖左為衡陽店，圖右上為吳興店，右下則是和平店。圖／CAFE IN臉書專頁
圖左為衡陽店，圖右上為吳興店，右下則是和平店。圖／CAFE IN臉書專頁

值得一提的是，各店也有專屬角色駐店，像是信義區的吳興店有HELLO KITTY、美樂蒂與布丁狗，臨近古亭站的和平店則有酷企鵝，而能夠一次賞見全角色的即是台北民權店。原有的灰白外觀與純白內店裝，在5大可愛角色的齊心加持下，增添活力十足的魅力，HELLO KITTY、美樂蒂、酷企鵝在落地窗探出頭迎接大家，隨著布丁狗至二樓則有各角色裝飾的墻面，勢必讓粉絲拍到手機沒電，聯名活動預計到今年底。

CAFE!N台北民權店除了「巨型紙漿驚嘆號」，新增多處可愛打卡亮點。圖／CAFE IN臉書專頁 @Coffee Ker 咖啡客的咖啡課
CAFE!N台北民權店除了「巨型紙漿驚嘆號」，新增多處可愛打卡亮點。圖／CAFE IN臉書專頁 @Coffee Ker 咖啡客的咖啡課

五大人氣角色進駐CAFE!N台北民權店。圖／CAFE IN臉書專頁 @Coffee Ker 咖啡客的咖啡課
五大人氣角色進駐CAFE!N台北民權店。圖／CAFE IN臉書專頁 @Coffee Ker 咖啡客的咖啡課

CAFE!N 台北民權店

地址：台北市中山區中山北路二段171號
營業時間：平日07:30-17:00、例假日08:00-19:30
內用規則：限時60分鐘、店內客滿即發號碼牌、1人1張無法代排、叫號3次視同過號、過號需重領號碼牌、無法保證同行者可一起入座，外帶則直接入店點餐即可。

三麗鷗明星駐店一覽

HELLO KITTY：板橋中山店、衡陽店、吳興店
美樂蒂：三民店、吳興店
布丁狗：復北店、吳興店
酷企鵝：和平店
雙星仙子：延吉店

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