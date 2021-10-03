慶奪金鐘！炎亞綸飲料店「手搖茶免費喝」、美食品牌「一律免運＆滿額8折」

第56屆電視金鐘獎頒獎典禮昨（2日）正式落幕，藝人炎亞綸憑藉《36題愛上你》與搭檔Sandy吳姍儒、唐綺陽奪下「綜藝節目主持人獎」，成功入手入行17年首座金鐘大獎。為歡慶好消息，其斜杠身份開設的品牌推出限時優惠大放送，包含手搖店「茶明載波」消費不限金額請喝招牌純茶、美食品牌「火火選物」一律免運、滿額再打折，路人粉也能把握好機會！

「茶明載波」位於台中美村路，圖為品牌激推的千次奶蓋系列。圖／編輯葉穎樂攝

為慶祝首次入圍即與主持群勇奪「綜藝節目主持人獎」，炎亞綸旗下餐飲類品牌一併祭出好康。其中去年加入台中飲料店一級戰區陣容的「茶明載波」，於今天（10/3）11:30至20:00推出快閃促銷，只要活動期間到店現場消費，不限金額即可免費獲得一杯「金萱青山淬」，甘香不膩口又消暑，每人限領一杯，贈完則改送其他飲品，以官方為準。

炎亞綸9月下旬推出加減成廚系列，讓民眾在家也能自製五星級料理。圖／火火選物臉書專頁

而除了大家較為熟悉的「伴你乾拌麵」以新包裝再出發，炎亞綸今年全新打造「加減成廚」系列，嚴選「國宴極秘製滷肉包」、「精燉老湯牛肉煲」，讓廚房新手也能無負擔變大廚，原訂999元免運，即日起至10/6 00：00為止免運門檻下殺至金額不限，有買即可免費送到府，還加碼滿1200元即享8折優惠，等於現賺一盒乾拌麵，超適合手刀下單嘗鮮！

炎亞綸入行17年首奪金鐘獎。圖／炎亞綸IG、火火選物臉書專頁

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