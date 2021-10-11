飄香四十年的大稻埕豬腳！ 「許仔豬腳麵線」湯頭溫醇甘甜 韓國美食家也推薦

大稻埕慈聖宮廟前臥虎藏龍聚集了許多美食小吃，被暱稱為大稻埕豬腳的「許仔豬腳麵線」就是其中之一，除了是大稻埕慈聖宮老牌名攤、也是2019年韓國美食家白鐘元老師推薦台灣在地巷弄美食，一直都是當地熱門的排隊美食，白鍾元老師帶著韓國美食節目《街頭美食鬥士》採訪報導後又火了一波；「許仔豬腳」賣的不是常見的醬油滷豬腳，而是白煮豬腳，湯頭溫醇甘甜，讓人喝了還想再喝。

大稻埕慈聖宮

大稻埕慈聖宮，又稱大稻埕媽祖廟、稻江媽祖廟，為臺北市市定古蹟，與大稻埕霞海城隍廟、大稻埕法主真君廟並列大稻埕三大廟宇；大稻埕慈聖宮廟中還祭祀有觀音菩薩、關聖帝君、文昌帝君、註生娘娘、土地公、虎爺，以及被稱作「龍井公」的古井。 (文字介紹取自維基百科)

而這篇要跟大家分享的「許仔豬腳麵線」就位於保安街，大稻埕慈聖宮廟前美食街裡。

許仔豬腳麵線

「許仔豬腳麵線」是間經營了五十多年的在地老店，當地熱門的排隊美食；文章一開頭PEKO就提到2019年韓國美食家白鍾元老師曾帶著韓國美食節目《街頭美食鬥士》來採訪報導，台灣美食家舒國治老師也曾撰文推薦過。

「許仔豬腳麵線」不是餐廳，環境簡陋，一年四季都沒有空調，只是有著屋頂的路邊攤，對用餐環境有一定要求的請直接繞道。

許仔豬腳麵線菜單

「許仔豬腳麵線」賣的東西很簡單，只有豬腳跟麵線，但可以針對個人喜好來選擇部位組合，想吃飽一點的就點豬腳麵線、腿肉麵線或綜合麵線，只想喝湯的就點豬腳湯、腿肉湯或綜合湯。

不知道該點什麼的，直接跟老闆說要肥一點、瘦一點、軟嫩還是Q彈，老闆就會客製化處理，喜歡吃皮的點豬腳湯，再選要中段還是腳蹄，喜歡吃肉的就點腿肉湯，綜合湯就是甚麼都有。

豬腳湯

豬腳湯(中段) 100元

「許仔豬腳麵線」的豬腳湯超大一碗，隨便撈起一塊都有滿滿的膠原蛋白，帶皮帶筋的豬腳，吃起來真的很過癮。

白煮就是清燉，沒有加任何佐料，單純用豬腳去燉煮，這種湯不只豬腳要夠新鮮，處理的過程也非常費工，要仔細的洗過、烤過、撈取油脂湯渣，煮熟後還要冰鎮，最後淋上熱湯米酒加上薑絲，才能端給客人。

「許仔豬腳麵線」的湯頭溫醇甘甜，讓PEKO喝到欲罷不能，如果你是湯控，建議單點湯，不要加麵線，然後喝湯完就找老闆續湯，喝到飽、喝到爽，喝到心滿意足毫無懸念再離開。

綜合湯 100元

因為PEKO是第一次吃，友人建議點綜合湯，既可以吃到帶皮帶筋的豬腳，也可以吃到軟嫩的腿肉。

你看這Qㄉㄟㄉㄟ的豬皮，感覺吃完皮膚都變好了。

看似少了醬色，但一口咬下彈潤軟嫩，且沒有腥味。

「許仔豬腳麵線」有提供辣椒醬油跟蒜泥醬油，建議兩款混合沾。

其實「許仔豬腳麵線」的豬腳肉單吃也有味道，但沾醬後風味更佳。

白鍾元老師推薦的台北美食

白鍾元老師總共報導了12家台北美食，PEKO陸續都有去品嚐，有興趣的可以點食記參考。

波霸珍珠奶茶(食記)

地址：新北市板橋區中山路一段50巷1弄2-18號(捷運府中站)

老順香糕餅店(食記)

地址：新北市新莊區新莊路341號

廣州街夜市香脆蚵仔煎(食記)

地址：台北市萬華區廣州街224號

五燈獎滷肉飯(食記)

地址：新北市三重區自強路一段119號

台南林無刺虱目魚(食記)

地址：新北市三重區大智街173號

黃家香腸(食記)

地址：台北市中正區泉州街32之3號

阿桑蚵仔麵線、佳鑫金吉檸檬(食記)

地址：台北市中正區泉州街32之2號

吳家牛肉麵

地址：台北市北投區中央北路一段224號(捷運北投站)

許仔豬腳麵線(食記)

地址：台北市大同區保安街49巷17號

葉家肉粥

地址：台北市大同區保安街49巷17號

大稻埕慈聖宮無名雞卷(賴記雞捲)

地址：台北市大同區保安街49巷17號

妙口四神湯

地址：台北市大同區民生西路388號

葉家肉粥

同一條街的「葉家肉粥」也是韓國美食家白鍾元老師有拍攝的台灣美食之一，再找機會來吃。

賴記雞卷

白鍾元老師來拍攝的時候「賴記雞卷」還沒有名字，招牌上就只寫著雞捲，後來整條街同一招牌，才有了現在的店名；「賴記雞卷」標榜是當天現包現炸，內餡以赤肉和洋蔥為主，口味上相對清爽。

許仔豬腳麵線

電話：0952005739

地址：台北市大同區保安街49巷17號

營業時間： (平日)10:00~18:30 (六)10:00~17:00 周日休

文章來源：PEKO の Simple Life FB：PEKO の Simple Life

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