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IKEA全台首賣「珍珠奶茶霜淇淋」！ 10／1同步推節慶限定美食「萬聖節熱狗、花生醬核桃肉桂捲」

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
珍珠奶茶霜淇淋30元，10/1~11/30限定販售。圖／IKEA提供
珍珠奶茶霜淇淋30元，10/1~11/30限定販售。圖／IKEA提供

珍奶控一定要看！IKEA堪稱是最懂美食的家俱店，特別於10月份推出多款限時節慶應景美食，像是瑞典肉桂捲節推出的「花生醬核桃肉桂捲」、萬聖節推出的「萬聖節熱狗」，還有大眾都愛的「珍珠奶茶霜淇淋」，將於10/1全台IKEA美食小站限時推出！

過往泰國IKEA曾推出泰奶版的珍珠奶茶、霜淇淋，許多粉絲敲碗期待台灣推出。現粉絲們終於可以在10/1品嚐台灣IKEA推出的國民美食「珍珠奶茶霜淇淋」，霜淇淋融入斯里蘭卡產的錫蘭紅茶粉，搭配帶有黑糖焦香的Ｑ彈珍珠，每一口都能品嚐到濃郁奶茶香氣，定價30元，10/1~11/30期間限定販售。

圖／IKEA提供
圖／IKEA提供

10/4是瑞典肉桂捲節，台灣IKEA美食小站推出兩款新品肉桂捲「花生醬核桃肉桂捲、焦糖核桃肉桂捲」，一款淋上帶有花生顆粒的花生醬，另一款則是太妃風味焦糖醬。

花生醬核桃肉桂捲40元、焦糖核桃肉桂捲40元，10/1~10/31限定販售。圖／IKEA提供
花生醬核桃肉桂捲40元、焦糖核桃肉桂捲40元，10/1~10/31限定販售。圖／IKEA提供

還有期間限定的「萬聖節熱狗」，用竹炭粉製成暗黑系麵包，夾入有如斷指般的法蘭克福腸及豬肉辣醬，這款為辣味供應，喜歡吃辣的朋友可以嚐嚐鮮。

萬聖節熱狗40元，10/1~10/31限定販售。圖／IKEA提供
萬聖節熱狗40元，10/1~10/31限定販售。圖／IKEA提供

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