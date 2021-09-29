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0時開搶！達美樂「3款夏威夷大披薩」通通199 限時1天
隨著即將進入夏天的尾巴，連鎖披薩「達美樂」將於9月30日舉辦僅有1天的限時快閃，3種口味的「夏威夷系列大披薩」，每個優惠價199元，每間門市限量200個。另外漢堡王也自10月1日起，限時推出「BURGERKING x POCKY聯名款贅沢巧克力聖代」加購優惠，現省26元。
達美樂本次的快閃活動，時間自9月30日凌晨零時於官網及app開放預購，原價每個309～379元的「夏威夷披薩、超級夏威夷披薩、雙醬薯球夏威夷披薩」，通通優惠價199元，活動僅有一天，並且僅限於9月30日當天至門市取餐，全台共計備妥超過3萬組夏威夷系列披薩供消費者訂購。另外單次消費滿399元，可再加贈香酥千層棒、香蒜巴掌麵包、玉米濃湯或1.25公升可樂（4選1）。
除此之外，10月1日至10月31日期間，到漢堡王臨櫃消費滿99元，可享「BURGERKING x POCKY聯名款贅沢巧克力聖代」的加購優惠，原價每杯65元，優惠價39元。此款聖代選用來自日本進口的限量POCKY牛奶巧克力棒，標榜巧克力是一般Pocky巧克力棒的3.8倍，另外再搭配上香甜玉米脆片與BK聖代，同樣為夏天尾巴增添香甜幸福。
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