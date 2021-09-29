幸運兒是你嗎？foodpanda「滿100折50」隱藏版優惠，外送族必收

外食族號外！外送平台一直是台灣民眾不想親自下廚時的好夥伴之一，而foodpanda近期低調發放專屬優惠券，包含點外賣「滿100折50」、「滿250折75元」等多款限時好康，也有生鮮雜貨「免低消5折」優惠，實際也會寄電子郵件通知，快查看手機APP或郵箱吧。

圖／編輯APP實測截圖

foodpanda日前隨機發放多款隱藏版優惠，編輯今（29日）實際收到電子郵件，才發現收到共3張「50元折價券」，低消滿100即可使用，相當於5折促銷，期限截至10/4，算是新戶及生日禮以外，少數低消門檻低又划算的折價券。

而經實測，每人各自會收到不同好康，包含「滿250折100元」、「滿250折75元」、「滿199元折30」等，每人每款優惠的兌換截止日、券數也各異。若不想出門採購，也有人有生鮮雜貨半價好康，只要於熊貓超市消費，0元就能兌換，最高可折抵125元，大家快先檢查自己的APP，限時好康別錯過啦！

圖／編輯APP實測截圖

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