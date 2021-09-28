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免排隊吃必比登「雙月食品社」！7-11聯名新品香菇油飯＆雞湯　打卡抽整桌免單

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／編輯葉穎樂攝、7-ELEVEN提供
圖／編輯葉穎樂攝、7-ELEVEN提供

人氣餐廳「雙月食品社」連續三年蟬聯米其林必比登推介美食，憑藉高CP值的養生系美味，成為不分平假日的台北熱門必吃。如今不必排隊，只要到全台7-11也能吃到招牌「雙月香菇油飯」，還特別打造「香菇雞湯」，統統24小時都買得到，截至9/30到品牌官方臉書上傳嘗鮮照片，還能抽整桌任點「免費吃到飽」，饕客絕對要把握！

圖／編輯葉穎樂攝
圖／編輯葉穎樂攝
圖／雙月食品社官方IG
圖／雙月食品社官方IG

7-11首度攜手「雙月食品社」推出兩款聯名美食，「雙月香菇油飯」嚴選台灣香菇，搭配紅蔥頭與蝦米，Q軟的米飯十分夠味，實際還能吃得到豬肉絲；而「香菇雞湯」則採用台灣香菇原盅烹煮而成，濃郁甘甜的湯頭吃得到軟嫩的雞肉，配著油飯一起吃最療癒，微波就能食用超方便。

圖／雙月食品社官方IG
圖／雙月食品社官方IG

新品每份售價59元，上市首日至10/5期間OPEN POINT亦有限量好康，會員獨享49元特價，每款限量20000份，目前已搶手一空，展現高人氣。值得一提的是，即日起至9/30為止，只要至雙月食品社臉書粉絲團按讚，並於指定貼文上傳任一款7-11聯名商品，完成打卡步驟即有機會抽中超殺的「整桌免單」，現場任意點餐吃到飽。得獎名單將於10/4公佈，一共抽5組家庭，每組至多4人，屆時完成訂位即可接力朝聖必比登名店。

圖／OPEN POINT截圖
圖／OPEN POINT截圖

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