388元吃到飽「這一鍋」祭開幕優惠！首3日送活跳蝦，連31天湯頭免費升級
著名火鍋「這一鍋皇室秘藏鍋物」早前打造三代店，品牌全台首家吃到飽門市插旗西門商圈，最低388元起吃得到。除了有菜單上的肉品與火鍋，亦有自助吧無限供應新鮮時蔬、副食、甜點、飲料與霜淇淋，配合9/28正式開幕也推出最新促銷好康，連三天加碼送活跳蝦，鍋控必收！
這一鍋餐飲集團旗下「這一鍋」初次進軍吃到飽市場，繼台北西門町殿8月底試營運，第二家台中崇德殿也於9月改造成三代店，加入吃到飽陣容。而位於西門的這一鍋因應9/28開幕，祭出一連串新優惠，截至9/30只要完成Google評論，即贈「鮮甜活跳蝦」，每日限量40份，午餐與晚餐指定時段起各20份，送完為止。
此外，10/1至10/31亦有「湯頭升級券」，活動期間於台北西門町殿祭出Google評論，即可獲得一張優惠券，下次消費即可免費升級一款明星湯頭，像是老火湯、御膳麻辣湯或一品酸菜湯。一人評論贈送一張，兩人評論則有兩張，以此類推，開幕活動一律限內用。
這一鍋新型態吃到飽門市主打4款方案，依據午晚時段價格各異，價位介於388至728元，平日午餐只要388元就能爽嗑4款肉品及自助吧，最高價位則有多達15款頂級肉品海鮮，加上自助吧的新鮮時蔬、副食、甜點、飲料、冰品等，一律都能吃個過癮，為西門町聚餐新選項。
這一鍋 台北西門町殿
地址：台北市萬華區昆明街84號營業時間：11:30-00:30（最後收客時間 23:00）
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