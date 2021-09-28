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最新港式餐廳「+1元多1杯」！點8茶記首店插旗台北，10月還有買1送1、10元港點

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／點8茶記提供
圖／點8茶記提供

港式料理迷先出列！天蔥集團最新打造「點8茶記」港粵餐飲新品牌，9/29起進駐台北南西商圈，首三日推出經典港式手搖「+1元多1杯」，再由冰茶買一送一、10元加購蒸籠推車港點接力，另一品牌「點8號」也同步祭出優惠，讓饕客一路盡享長達34天的優惠。

圖／點8茶記提供
圖／點8茶記提供

全球首店「點8茶記」9/29正式登場，主打新型態的多元菜單，以備具代表性港式點心，結合人氣特色手搖飲料，讓民眾在一間店就能喝到特色茶飲，還有多款現點現蒸的港點、特色美食及古早味糕點，統統免百元吃得到。

為歡慶新店開幕，9/29至10/1只要到位於新光三越三館的「點8茶記」，現場加官方Line好友，即享每日指定飲品加1元多1杯，9/29為翡翠紅柚綠、9/30有爆檸鮮冰茶、10/1則喝得到經典港式厚奶，每天限量100組，售完為止。

圖／點8茶記提供
圖／點8茶記提供

而10/2至10/11是也有「冰茶系列買一送一」，購買兩杯同品項飲料只要一杯價，10/12起至10/31則能10元加購點心，消費滿588元即符合資格，14款蒸籠推車點心任選一籠，品項含水晶蝦餃皇、蒜香蒸排骨、蝦仁鮮燒賣、魚子鮮燒賣、鮮肉珍珠丸、經典魚翅餃、豉汁蒸鳳爪、酸菜麻辣腸、荷葉珍珠雞、蠔皇叉燒包、豬豬流沙包、黃金流沙包、嗡嗡蜜蜂包、哞哞牛乳包。

圖／點8茶記提供
圖／點8茶記提供

台北、林口、桃園、台中各有分店的港式餐廳「點8號」10月起也共享優惠，10/1至10/11到店即享同品項飲料買一送一，10/12截至月底則同樣有單筆消費滿額588元，即可用10元加購一籠蒸籠推車點心，作為下午茶超滿足。

點8茶記 中山南西店

地址：台北市中山區南京西路15號B1(新光三越三館)

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