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bb.q CHICKEN內湖首店登場！限時2天「全品項9折」 爽嗑韓劇最夯同款炸雞

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
bb.q CHICKEN。圖／全家國際餐飲提供
bb.q CHICKEN。圖／全家國際餐飲提供

內湖人等到了！熱門經典韓劇《鬼怪》、《愛的迫降》中出現的韓式炸雞「bb.q CHICKEN」即日起插旗內湖，全新分店讓內湖居民免跑松山區或中山區，就近就能吃到道地美味，試營運期間還有「全品項9折」好康，粉絲別錯過！

「bb.q CHICKEN」為韓國店數最多的連鎖炸雞品牌，近兩年火速於台灣展店，11號店正式進駐內湖，搶攻在地人的美食清單，酥脆的黃金炸雞、蜂蜜蒜味或韓式甘醬都是入門必點。bb.q CHICKEN洲子店9/27至9/28將推出快閃優惠，活動期間到店外帶，不限品項一律9折，9/29起正式開幕。

此外，全台分店也同步於9/29起推出下殺89折的「1010歡慶食雞餐」，有雙味全雞五選二、一份黃金雞柳及黃金炸物五選二，再搭配汽水，原價1123元用1010元買得到。另外，若透過「電話預訂」及「享聚卡APP」預訂外帶自取「1010歡慶食雞餐」，還可獲得「全餐振興優惠券」，截至年底都能兌換餐點或飲品5折優惠、免費炸年糕及炸物等，千萬別錯過！

圖／全家國際餐飲
圖／全家國際餐飲

bb.q CHICKEN 洲子店

地址：台北市內湖區瑞光路 517 號
營業時間：9/27-9/28 11:30-14:00、17:30-20:00（試營運限外帶服務）；9/29起正式開幕 11:00-21:30

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韓式炸雞 炸物 韓式料理

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