免搶五倍券享「買1送1＆免費吃」！bb.q CHICKEN、大戶屋祭40款振興優惠

振興五倍券正夯，大家都在研究怎麼用最划算的時候，全家國際餐飲集結旗下引進的品牌「bb.q CHICKEN」、「大戶屋」推出了價值5000元的專屬優惠券，包含餐點、甜品、飲料免費送，或是5折及買一送一應有盡有，一共多達40款好康省到年底，饕客必收！

bb.q CHICKEN。圖／全家國際餐飲提供

韓劇同款炸雞「bb.q CHICKEN」、人氣日式定食「大戶屋」攜手打造的「全餐振興優惠券」即日登場，只要單筆消費滿1000元，即可賺取總價值達5000元的優惠券，坐享5倍回饋。

人氣bb.q CHICKEN促銷項目有半價開吃「柚香鮮蝦披薩」、「辣味海鮮披薩」、「辣年糕烤雞披薩」，現省144元；免費獲得經典炸物「炸年糕」、「炸洋蔥圈」、「炸地瓜薯條」與「汽水」，指定飲料亦能5折喝一波。

以上優惠為點購一份全雞系列（全雞/半半炸雞/雙味全雞)或至bb.q CHICKEN旗艦店慶城店、南西店、桃園統領廣場店內用點購「期間限定個人套餐」即可兌換一張優惠券。

圖／大戶屋臉書專頁

而大戶屋最狂的莫過於「炭烤雞豬雙麴定食」買一送一，現省350元，還有「炸豬里肌肉排定食」與「滑蛋豬排鍋」等餐點8折，最高還可免費兌換價值150元的炸雞塊等小菜，或是抹茶冰淇淋、水果布丁等甜點也適用。凡內用點購一份定食或蓋飯即可使用一份優惠券，以此類推。

圖／大戶屋臉書專頁

截至11/30凡至兩大品牌的門市消費，符合門檻即可領取紙本振興券，持紙本優惠不分品項一律可使用至12/31，限量8萬張，送完為止。而活動還加碼享聚卡會員周周送優惠券，共計回饋666元。而除0元商品，折扣商品服務費採原價10%計算，不可折抵現金。

圖／全家國際餐飲

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