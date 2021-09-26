聽新聞
test
0:00 / 0:00
「花生醬配唐揚雞」披薩來了！拿坡里聯名SKIPPY，加99元再送一瓶花生醬
拿坡里創意料理再一波！繼先前中秋超夯的「三星蔥香腸披薩」搏得多數網友好評，這回與SKIPPY聯名推出「杏運花生披薩」，將濃郁的花生醬與日式唐揚雞完美搭配，即日起至11月11日購買指定花生套餐，即可用99元加購SKIPPY花生醬一瓶，超狂新口味，快揪團一起來吃嘗鮮吧。
主打平價高CP的「拿坡里」，其披薩與炸雞是人氣熱門必吃的餐點之一。尤其高CP值的披薩，拿坡里把義大利道地的披薩精神融合符合台灣可接受的飲食文化，打造台灣人口味的披薩料理。
這回拿坡里與知名花生醬品牌SKIPPY聯名推出「杏運花生披薩」，選用濃郁SKIPPY花生醬、唐揚雞丁、蘑菇、洋蔥與杏仁片的嚴選食材，打造鹹甜鹹香感的披薩，一口咬下有花生醬不死甜的香氣迸出，再搭配看似違和卻完美搭配的唐揚雞酥脆感，非常好吃。現在新品活動還有即日起至11月11日，到拿坡里點購指定套餐，且披薩口為選擇新品「杏運花生披薩」，即可以99元加價購SKIPPY花生醬一瓶(重量為340克重，原價為175元)，數量有限，務必把握機會吃起來囉。
拿坡里 x SKIPPY聯名推出「杏運花生披薩」
新品活動內容：即日起至11月11日，到拿坡里點購新品「杏運花生披薩」指定套餐，加價99元立刻送SKIPPY花生醬一瓶，數量有限，售完為止。
臉書：https://www.facebook.com/0800076666.tw
延伸閱讀：
．喜來登「十二廚」Buffet回歸了！海陸料理全面升級，吃的到「米其林餐盤」烤鴨、持餐券加碼20%抵用金
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言