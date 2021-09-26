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「花生醬配唐揚雞」披薩來了！拿坡里聯名SKIPPY，加99元再送一瓶花生醬

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖左／拿坡里官方粉絲團臉書粉專 圖右／SKIPPY Peanut Butter臉書粉專
圖左／拿坡里官方粉絲團臉書粉專 圖右／SKIPPY Peanut Butter臉書粉專

拿坡里創意料理再一波！繼先前中秋超夯的「三星蔥香腸披薩」搏得多數網友好評，這回與SKIPPY聯名推出「杏運花生披薩」，將濃郁的花生醬與日式唐揚雞完美搭配，即日起至11月11日購買指定花生套餐，即可用99元加購SKIPPY花生醬一瓶，超狂新口味，快揪團一起來吃嘗鮮吧。

主打平價高CP的「拿坡里」，其披薩與炸雞是人氣熱門必吃的餐點之一。尤其高CP值的披薩，拿坡里把義大利道地的披薩精神融合符合台灣可接受的飲食文化，打造台灣人口味的披薩料理。

這回拿坡里與知名花生醬品牌SKIPPY聯名推出「杏運花生披薩」，選用濃郁SKIPPY花生醬、唐揚雞丁、蘑菇、洋蔥與杏仁片的嚴選食材，打造鹹甜鹹香感的披薩，一口咬下有花生醬不死甜的香氣迸出，再搭配看似違和卻完美搭配的唐揚雞酥脆感，非常好吃。現在新品活動還有即日起至11月11日，到拿坡里點購指定套餐，且披薩口為選擇新品「杏運花生披薩」，即可以99元加價購SKIPPY花生醬一瓶(重量為340克重，原價為175元)，數量有限，務必把握機會吃起來囉。

圖／拿坡里官方粉絲團臉書粉專
圖／拿坡里官方粉絲團臉書粉專

拿坡里 x SKIPPY聯名推出「杏運花生披薩」

新品活動內容：即日起至11月11日，到拿坡里點購新品「杏運花生披薩」指定套餐，加價99元立刻送SKIPPY花生醬一瓶，數量有限，售完為止。

圖／拿坡里官方粉絲團臉書粉專
圖／拿坡里官方粉絲團臉書粉專

臉書：https://www.facebook.com/0800076666.tw

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披薩 拿坡里

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